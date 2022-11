En los últimos días, Nicky Jam ha sido el centro de la polémica por la difusión de un video que mostraba a su expareja, la modelo venezolana Aleska Génesis, recurriendo a una santera para que “hechice” al artista urbano y así este siga siendo su novio y no finalice su relación.

Mientras el veterano cantante urbano le restó importancia al video, compartiendo un clip sarcástico con el mensaje “Dios es todo”, la modelo venezolana salió al frente para reconocer el contenido del video y asegurar de que se trata de un error, además de acusar a su expareja Miguel Mawad de intentar perjudicarla filtrando el video.

Si bien Nick Rivera Caminero, nombre real de la celeb de Estados Unidos, ha evitado mantenerse en la polémica por lo mostrado en el video, sí se ha pronunciado de los logros de sus otros compañeros y otros eventos en la industria musical.

Nicky Jam estuvo envuelto en una polémica por su expareja Aleska Génesis (Foto: nickyjam / Instagram)

LA CANCIÓN DE BAD BUNNY FAVORITA DE NICKY JAM

Hace unos días, Bad Bunny, fue nombrado el artista del año por Apple Music, debido al éxito de su último disco “Un verano sin ti”, además de su gira internacional “World Hottest Tour”.

Sobre este acontecimiento fue consultado Nicky Jam, quien es un veterano del negocio y un referente de la música urbana.

“Soy un gran fan de Bad Bunny. Me encanta lo que hace, y creo que es uno de los cantantes en español más grandes de nuestra generación”, inició el cantante.

Incluso, el intérprete de “El perdón” y “El amante” se animó aseñalar cuál es su canción favorita del “Conejo malo”.

“Tití me preguntó” me parece fantástica. Es decir, es un puertorriqueño que canta con onda dominicana”, explicó el cantante de 41 años. “Y la canción realmente me anima. Me dan ganas de vibrar. Se siente como si fuera viernes cuando escucho esa música”, agregó.

“TITI ME PREGUNTÓ” DE BAD BUNNY

El tema es uno de los más populares en la producción de Bad Bunny, fue publicado el pasado 1 de junio e incluido en su quinto álbum “Un verano sin ti”.

El video de la canción, además, es uno de los más reproducidos en el canal de Benito Martínez Ocasio en YouTube, nombre real del cantante, pues suma más de 534 millones de vistas solo en su versión oficial.