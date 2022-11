En setiembre del 2021, Nicky Jam reveló a sus millones de seguidores que se encontraba en una relación con Aleska Génesis, la cual celebraron con un lujoso Lamborghini rosado que la modelo venezolana presumió en sus redes sociales.

Sin embargo, tras solo siete meses de relación, el artista urbano y su novia se separaron, tal como confirmó el puertorriqueño en conversación con Molusco TV cuando fue consultado si había una oportunidad de volverse a enamorar. “Claro que sí”, respondió.

Tras la separación, la modelo desactivó sus cuentas de redes sociales por unos días, para luego volver a Instagram sin las fotos y publicaciones relacionadas a su relación con la celeb de Estados Unidos.

Aleska Génesis es una modelo venezolana de 31 años (Foto: Aleska Genesis / Instagram)

ALESKA GÉNESIS LE HACE BRUJERÍA A NICKY JAM

Hace unas horas, en redes sociales se filtró un video que muestra a la venezolana consultando a una bruja cómo lograr que el cantante se mantenga a su lado y solicita un amarre, un ritual para conseguir “el amor” de una persona.

Durante la conversación, la santera y Aleska debaten algunos aspectos íntimos de Nick Rivera Caminero, nombre real del artista.

“Te voy a decir una cosa y que quede entre nosotros: este hombre en la cama no es muy bueno”, se oye decir a la santera, a lo que la modelo aseguró que es “fatal” en la intimidad.

Fue así como la venezolana fue muy específica en su pedido, solicitando que el cantante “no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie”.

Tras el pedido, la santera realiza una sesión en la que pide que Nicky “no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer o levantarse” si no está con la modelo, y que “sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Aleska Génesis”.

ALESKA GÉNESIS SE DEFIENDE DE VIDEOS

Tras la filtración, la modelo venezolana salió a defenderse y aseguró que “cada quien es libre de creer en lo que quiera” y aseguró que todo se trató de un error, el cual admite.

“Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas. Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a Él que nunca”, comentó.

Tras esto, la modelo optó por cambiar el estado de su cuenta oficial de Instagram, donde posee más de 3,5 millones de seguidores, a privada y limitando los comentarios en sus publicaciones.

NICKY JAM RESPONDE A PRESUNTA BRUJERÍA DE ALESKA GÉNESIS

Tras la controversia causada por la difusión de videos en los que su expareja Aleska Génesis le hacía brujería a Nicky Jam para que no se separaran, el intérprete de “El perdón” rompió su silencio y compartió una curiosa imagen en redes sociales.

En una story de Instagram, el puertorriqueño mostró un video de varias personas riendo frente a un celular con el mensaje: “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo”.

Con esto, el artista de 41 años le restó importancia a la polémica que envuelve a su expareja, de quien se separó a inicios de este año.