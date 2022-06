Tras casi una década discreta, Nicky Jam volvió a despegar su carrera en el género urbano en 2010, llegando al cine con diversos papeles, aunque ninguno como el que interpretó en “Bad Boys 3″.

Si bien, el ganador del Grammy Latino por “El perdón” ya tenía experiencia, siendo parte de “xXx: Reactivado” con Vin Diesel o el documental “Nicky Jam: El ganador”, es de la cinta protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence de la que más recuerdos posee.

Como se recuerda, en la cuarta entrega el artista urbano interpreta a Lorenzo “Zway-Lo” Rodríguez, la mano derecha de Armando (Jacob Scipio), el hijo perdido de Mike Lowrey, y quien lo asesina cuando está a punto de ser capturado por las autoridades.

Nicky Jam interpretó a uno de los rivales de Will Smith y Martin Lawrence en "Bad Boys" 3 (Foto: Nicky Jam / Instagram)

NICKY JAM EN “BAD BOYS: FOR LIFE”

Recientemente, el intérprete de “Travesuras” y “X” se presentó en el podcast de “El Chombo”, donde comentó sobre su paso en el cine y cómo consiguió un papel en la tercera entrega de Bad Boys.

“Yo quería salir en la película Bad Boys, entonces pensé que si yo me llevaba a Will Smith a la copa mundial (Rusia 2018), yo le podía tirar un corte al pana para que me metiera a la película. Me lo llevé a Rusia y en el mismo ensayo yo le digo ‘¿Tú vas a hacer Bad Boys verdad?’ Y me miró y me dijo que sí”, indicó entre risas.

Fue así como el cantante aprovechó su cercanía con el polémico artista para pedirle que lo incluyera en la cinta, logrando que le consiga una oportunidad en el casting.

“Yo le dije méteme ahí, y me dijo que hiciera el casting a ver si me iba bien, pero el casting no es lo mismo cuando cogen a un cantante y lo quieren meter a una película porque saben que traerán rating. Fue diferente porque es pararte frente a tres señoras gringas que no saben quién tú eres y que solo te dicen acción”, confesó.

Afortunadamente para él, a los evaluadores les gustó su audición e ingresó a la cinta con el papel del villano Lorenzo Rodríguez.

“Parece que lo hice muy bien y me pusieron como un villano de la película. Así que me salió bien el truquito de llevar a Will Smith al mundial”, sentenció entre risas cómplices con Rodney Clark “El chombo”.