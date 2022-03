La vida artística y personal de Nicky Jam ha sido una montaña rusa de emociones; si bien, actualmente goza de fama internacional y del cariño del público y sus seres queridos, hubo una época en la que vivió en tinieblas por abusar de sustancias nocivas y alcohol, que no solo afectaron su carrera, sino su existencia, pues llegó a parar varias ocasiones en prisión.

Aunque ahora su vida está totalmente cambiada, reconoce que los malos pasos que dio hace algunos años le sirvieron para forjarse un nuevo camino, incluso asegura que sus días tras las rejas le sirvieron de mucho cuando se inició la cuarentena por COVID-19.

“El confinamiento por coronavirus no fue nada para mí después de haber estado en la cárcel unos años. Cuando la gente me dice: ‘Yo me estoy volviendo loco estos meses aquí metido’, yo digo: ‘Estuve tres años ahí metido entre cuatro paredes. Para mí, el COVID no es nada (…). Me ayudó muchísimo, nadie estaba preparado para el COVID, yo sí lo estaba”, señaló entre risas en el programa español “El hormiguero”.

Gracias a esa dura experiencia, el cantante estadounidense-puertorriqueño reconoce que aprendió a valorar una cosa esencial: su libertad. “Que te digan qué tienes que hacer, cuándo comer, el tiempo para comer, si puedes salir o no fue muy duro”.

No solo eso, pues el ganador a mejor interpretación urbana en los Premios Grammy Latinos de 2015 por su tema “El perdón” le contó a Pablo Motos cómo fue su vida en prisión. A continuación, los detalles.

Nicky Jam durante la ceremonia de clausura antes del partido de fútbol final de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Francia y Croacia en el Estadio Luzhniki en Moscú el 15 de julio de 2018 (Foto: Christophe Simon / AFP)

¿CÓMO FUE LA VIDA DE NICKY JAM TRAS LAS REJAS?

Ya en 2017, durante una rueda de prensa en Ciudad de México con motivo del lanzamiento de su disco Fénix, el intérprete de “El amante” había señalado que estar en la cárcel fue una de las peores cosas que experimentó. “Tuve un momento muy oscuro en mi vida donde ya la gente no daba ni un peso por mí, donde la gente no quería escuchar mi música”.

Asimismo, reconoció que el consumo de sustancias prohibidas influyó en su comportamiento haciendo que se vea envuelto en tiroteos, pues sintió fascinación por las armas. “Bajo la rebeldía, vi el poder que tenía un arma, y me gustó. Tenía una mentalidad negativa en ese momento porque estaba en drogas. Cuando tú estás en la droga, no piensas con la mente como tiene que ser y te gusta estar en ese mundo porque tu mente se limita y no quiere echar para adelante y no quiere buscar otra cosa”, le decía hace unos años a Pablo Motos, aunque el artista no le precisó cuándo y por qué ingresó a prisión.

Tras regresar a “El hormiguero”, el conductor volvió a preguntarle sobre su paso por la cárcel, fue ahí que el reguetonero se atrevió a contar sus días encerrado.

“No solo aprendí a valorar la libertad, también aprendí que, si hay alguien que tiene muchos años como cadena perpetua, no le importa la vida. Tuve un tipo así y me dijeron: ‘Aléjate, si este tipo se entera que vas a salir pronto, él va a hacer lo que sea para que te quedes’. Pero no todos son así, hay algunos que se ponen contentos y te dicen: ‘Hermano, no hagas lo que hice yo”, indicó.

Nicky Jam durante el programa español que conduce Pablo Motos (Foto: El Hormiguero / Instagram)

¿Cómo era Nicky Jam en prisión?

Nicky Jam contó que cuando entró a la cárcel trató de no mostrar el miedo que sentía y llevarse bien con los reclusos. “Yo era el payaso de todo el mundo. No voy a decir que era fuerte, pues estaba asustado desde que entré, pero lo que hacía era hacer chistes a todo el mundo, cantaba, improvisaba, conseguía las hamburguesas, ayudaba a todo el mundo y eso me ayudó a mí. Incluso cuando me fui, la gente lloró porque se fue el payasito, el que les cantaba, ya que ellos se sentían libres porque tenían un cantante ahí dentro, hacía conciertitos dentro, hacíamos reuniones y tomábamos alcohol con juguito de naranja”.

En otro momento, dijo que tras estar encerrado vivió muchas experiencias al lado de los presos, quienes por momentos llegaron a un punto de sentir que ya no son humanos, sino como animales. “Toca acordarles de que no somos humanos, estamos aquí encerrados porque cometimos errores y obviamente hay mucha gente que quiere superarse. Hay gente que están adentro porque hicieron una estupidez, cometieron un error y la verdad no son malos, por seguirle los pasos a un amigo están ahí adentro metidos”.

LAS VECES QUE NICKY JAM ESTUVO EN PRISIÓN

De acuerdo con el documental “Nicky Jam: El ganador”, el cantante estuvo inmerso en dos incidentes con armas: uno con hombre al que disparó en un hotel, por el que le dieron seis años, pero el productor discográfico Raphy Pina pagó su fianza; además, se logró reducir su pena a la mitad.

El otro incidente fue durante un tiroteo en un club cuando formaba el dúo “Los Cangris” con Daddy Yankee, quien le pagó a la víctima para que no levante cargos contra el acusado.