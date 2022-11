Hace unas horas se hizo viral en redes sociales un video que muestra a la modelo venezolana Aleska Génesis haciéndole brujería al cantante urbano Nicky Jam, a quien pretendía retener y alejarlo de sus amigos y colaboradores.

Si bien el artista urbano le restó importancia al contenido de la filtración, compartiendo una imagen sarcástica y asegurando que “Dios es todo”, la modelo se defendió admitiendo su error y acusando a su expareja Miguel Mawad de haber filtrado el clip que la muestra coordinando con una santera como mantener a su lado al cantante.

Cabe destacar de que las acusaciones de la celeb de Estados Unidos contra su exnovio tienen varias semanas, llegando a señalar que este mantiene contenido íntimo que ha compartido contra su voluntad.

La relación entre Aleska Génesis y Nicky Jam solo duró siete meses (Foto: Génesis Aleska / Instagram)

¿QUIÉN ES MIGUEL MAWAD?

Uno de los hombres más poderosos de Venezuela

Miguel Antonio Mawad es un empresario venezolano muy controversial y mediático, hijo del magnate Romeo Moawad y vinculado a varias instituciones creadas durante el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El rápido crecimiento de su patrimonio gracias a las inversiones petroleras le ha permitido consolidarse como uno de los 15 personajes más ricos de Venezuela, un país que se encuentra sumido en una fuerte crisis económica.

“La gente que me conoce sabe quién soy Mandy, soy un padre de familia, soy un buen amigo, soy una buena persona. Aquí todos los que están alrededor mío saben quién soy y eso es lo que me interesa, el resto no me hace ruido”, se defendió Mawad en conversación con Mandy Freeman.

Las relaciones de Miguel Mawad

El magnate ha sido relacionado con dos reconocidas figuras de la televisión, la actriz Gaby Espino y la modelo Aleska Genésis, siendo esta última con quien más tiempo ha durado, manteniendo un romance de cinco años en dos periodos.

De acuerdo con varias fuentes, la relación entre Aleska y Mawad inició en 2016, pero se separaron a inicios de 2021 en medio de una polémica, pues el empresario la acusó de “vender su cuerpo a empresarios”.

Meses después, el millonario inició una corta relación con Gaby Espino, quien lo defendió en la pelea con Aleska, asegurando: “Lo único que te puedo decir es que yo lo conozco bien y lo apoyo al 100% y él simplemente está diciendo la verdad, compartiendo su verdad. Nada más que decir”. Por su parte, su expareja también mantuvo un breve romance con Nicky Jam, el cual acabó de manera misteriosa.

Gaby Espino y Miguel Mawad fueron pareja por unos meses (Foto: Miguel Mawad / Instagram)

La pelea de Miguel Mawad y Aleska Genésis

Durante estos meses, Aleska tildó a Espino de “inmadura” por defender a Mawad y acusó a este último de utilizar a la actriz para darle celos.

“Él me confesó que él estuvo con ella (Gaby Espino) por hacerme sentir mal a mí, que la usó, que le costaba estar íntimamente con ella, criticando sus partes íntimas, que no le gustaban, que lo tenía de una manera que no era agradable estar allí”, indicó.