Dirigida por Kim Jung-kwon, “Batalla de amor” (“Love to Hate You” en inglés) es una serie de televisión surcoreana de Netflix que sigue la relación entre Yeo Mi-ran, una abogada que no está interesada en el amor y que sobre todo no soporta perder ante un hombre, y Nam Kang-ho, un aclamado actor que no confía en las mujeres. Ninguno cree en el amor, pero acaban envueltos en una batalla amorosa.

La comedia romántica escrita por Choi Soo-young se grabó durante los primeros meses del 2022 y estaba programada para estrenarse en Netflix en algún momento de ese año, pero se aplazó hasta el 10 de febrero de 2023.

Kim Ok-bin y Yoo Tae-o son los protagonistas de “Batalla de amor”, mientras que actores como Kim Ji-hoon, Ko Won-hee, Choi Yoon-so, Lee Joo-bin y Song Ji-woo también forman parte del elenco. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES “BATALLA DE AMOR”

1. Kim Ok-bin como Yeo Mi-ran

Kim Ok-bin, que participó en series de televisión como “La guerra de dinero”, “Yoo-na de la Calle”, “Children of a Lesser God”, “Arthdal Chronicles” y “Dark Hole”, da vida a Yeo Mi-ran, una abogada novata de un bufete que trabaja sobre todo en la industria del espectáculo.

De acuerdo a la descripción del personaje, se convirtió en abogada para tener éxito, ya que cree que esa es la única forma de que una mujer viva sola en un mundo tan difícil. Además, considera que las citas son simplemente una recopilación de datos sobre los hombres.

Kim Ok-bin como Yeo Mi-ran en la serie coreana "Batalla de amor" (Foto: Netflix)

2. Yoo Tae-o como Nam Kang-ho

En “Batalla de amor”, Yoo Tae-o, que apareció en series como “Chocolate”, “Vagabond”, “Arthdal Chronicle” y la segunda temporada de “The Cravings”, interpreta a Nam Kang-ho, un famoso actores al que le disgustan patológicamente las mujeres.

Yoo Tae-o como Nam Kang-ho en la serie coreana "Batalla de amor" (Foto: Netflix)

3. Kim Ji-hoon como Do Won-joon

Kim Ji-hoon, conocido principalmente por el papel de Denver en “La casa de papel: Corea”, asume el rol de Do Won-joon, quien abandona su sueño de convertirse en actor y se dedica al negocio de la gestión de artistas como Nam Kang-ho.

Kim Ji-hoon como Do Won-joon en la serie coreana "Batalla de amor" (Foto: Netflix)

4. Ko Won-hee como Shin Na-eun

Ko Won-hee, reconocida por su trabajo en series como “The Time We Were Not in Love”, “Welcome to Waikiki”, “Your House Helper”, “Flower Crew: Joseon Marriage Agency” y “Nevertheless”, es la encargada de interpretar a Shin Na-eun, la mejor amiga y compañera de casa de Yeo Mi-ran.