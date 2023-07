Desde 2022, Belinda ha repuntado su carrera profesional al retomar su labor como actriz con la serie “Bienvenidos a Edén” en España y como cantante con sus presentaciones en vivo, mostrando interés en lanzar un nuevo material discográfico.

En medio de esta situación, Belinda viene buscando con insistencia al cantante Peso Pluma, lo que ha despertado la curiosidad de sus seguidores y la prensa acerca del objetivo real de la artista.

Belinda quiere trabajar con Peso Pluma (Foto: Belinda / Instagram)

BELINDA BUSCA A PESO PLUMA PARA COLABORACIÓN MUSICAL

En tanto, Belinda aseguró que está interesada en hacer una colaboración musical con Peso Pluma, quien vive un momento auspicioso respecto a su trabajo y la popularidad que ha ganado gracias a sus canciones.

“Me encantaría, estoy en contacto con [Peso Pluma]”, indicó Belinda al programa “Hoy” de Televisa. “Es un super artista y, por supuesto, ojalá se de algo muy pronto”, agregó.

Asimismo, Belinda reveló que “voy a estar cantando en Tailandia. Me emociona mucho cantar en un lugar completamente diferente, muy lejos”.

BELINDA SE PREPARA PARA UNAS MERECIDAS VACACIONES EN ESPAÑA

Por otra parte, indicó que quiere tomarse unas vacaciones y darse un momento de reflexión en casa de su abuelita, Juana Moreno, quien falleció en 2022.

“Me voy a España, voy a descansar un mes porque no he parado. He estado todo el tiempo corriendo; haciendo conciertos, de un lado para otro y necesito un pequeño respiro de un ratito, unos días. Quiero estar con mi familia en España que hace mucho no los veo, los extraño. Quiero estar en casa de mi abuelita, que, obviamente, también son momentos importantes para mí donde me reencuentro conmigo misma”, manifestó.

Belinda tiene muchos planes profesionales y, luego de trabajar con Peso Pluma, tiene en la mira a otros cantantes.