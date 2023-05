En los últimos meses, Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como “Peso Pluma”, se ha convertido en uno de los más importantes exponentes de la música regional mexicana, colaborando con figuras como Becky G, Nicki Nicole, entre otros, además de su presentación en “The tonight show starring Jimmy Fallon”.

Y es que “La doble P” se ha destacado principalmente en los corridos, género en el que comparte el liderazgo con Natanael Cano y Luis R. Conriquez, además de haberse metido en la lista de récords de Spotify luego de que su tema “Ella baila sola” destronara a “Flowers” de Miley Cyrus.

Sin embargo, pese a su éxito, la celeb de México no ha estado libre de polémicas, siendo la más reciente las especulaciones de su vínculo con el narcotraficante “El culichi”.

El cantante mexicano en su participación en "The Tonigh Show Starring Jimmy Fallon" (Foto: Peso Pluma / Instagram)

LOS VÍNCULOS DE PESO PLUMA CON “EL CULICHI”

Es importante destacar que en sus redes sociales, donde cuenta con más de 7 millones de seguidores, el cantante mexicano ha sido muy discreto con su familia, enfocándose en sus logros en la música, conciertos y entrevistas.

El misterio de sus publicaciones hizo que algunos usuarios lo acusaran de hacer “apología al narcotráfico” en sus corridos, los cuales tienen contenido social, además de agravarse con las declaraciones de Pepe Garza.

En conversación con “Chisme No Like”, el productor deslizó que el abuelo del Hassan Emilio estaría relacionado con el narcotráfico, más específicamente con Pedro Eleodoro Cázares Laija, mejor conocido como Eleodoro Elenes “El Culichi”.

“El Culichi, hubo uno muy famoso que fue pistolero de Pedro Avilés que fue un jefe de la mafia. Una persona que trabajaba con Pedro Avilés entonces, aparentemente, yo no lo sé, no he platicado con él, no sé si sea el abuelo, si tú lo investigaste, seguramente es cierto, de Peso Pluma, pero había dos gentes muy famosas”, comentó Pepe Garza.

El corrido al que se refería fue escrito por Chalino Sánchez y revela detalles de la muerte del líder criminal, además de tildar a los perpetradores como “cobardes asesinos”.

Peso Pluma se presentó en Coachella con Becky G.

LA RESPUESTA DE PESO PLUMA

Las acusaciones de los usuarios volvieron tendencia al cantante, aunque no por los motivos que este habría deseado, por lo que no dudó en pronunciarse en redes sociales sobre los rumores difundidos por Garza.

El pasado 12 de mayo, el cantante utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje con el que intentó disipar las especulaciones sobre un posible vínculo con el narcotráfico en México.

“Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet”, inició el cantante de 23 años.

De acuerdo con el cantante, la información que se encuentra en internet debe ser tratada con cuidado para evitar complicaciones o errores.

“No me refiero a un tema en específico. Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me guste el chisme. PD: los amos a todos, pura Doble P”, sentenció.