Hace unos días, Sebastián Lletget admitió en sus redes sociales que las acusaciones sobre una infidelidad a Becky G en España eran ciertas, por lo que le pidió perdón a la artista urbana, con quien se comprometió en diciembre del año pasado.

Como se recuerda, semanas atrás, una cuenta anónima en Instagram compartió fotos y videos con los que señaló que el futbolista del Dallas FC de la MLS engañó a la intérprete de “La Loto”, “Mamiii” y “Sin Pijama” durante una gira de su equipo por España.

Pese a que fue la propia celeb de Estados Unidos la que confirmó las acusaciones, la artista urbana ha seguido con sus actividades causando sensación con su “vestido de la venganza” en los premios iHeart Music Awards y el estreno de nuevos temas.

Hace unos días, la cantante urbana ganó el premio a "Mejor Canción del Año - Latino-Reggaetón" (Foto: Becky G / Instagram)

“CHANEL”, EL NUEVO TEMA DE BECKY G Y PESO PLUMA

El pasado 21 de marzo, Becky G estrenó “Arranca”, de la mano de Omega El Fuerte, la primera canción de la artista urbana tras difundirse la infidelidad de su prometido y, ahora, lanzó “Chanel”, el cual lleva unas horas en plataformas musicales y posee una gran cantidad de reproducciones.

Su nuevo sencillo cuenta con la colaboración de Peso Pluma y en este, Rebbeca Marie Gomez, nombre real de la cantante urbana, le rinde un homenaje a México con nuevos ritmos e instrumentos del país.

¿Cuándo se estrenó “Chanel”?

El video oficial de “Chanel” se estrenó en el canal oficial de Becky G en YouTube, donde cuenta con 20,9 millones de suscriptores.

En 19 horas, la canción superaba los 517 mil reproducciones y se colocó en el Top 30 de tendencias de la plataforma.

En menos de 10 días, la cantante urbana estrenó dos nuevas canciones (Foto: Becky G / Instagram)

Letra de “Chanel”

Me muero por ver tus ojos al volver / Tu piel recorrer famoso hazme bebe / Algo bien, más que bien

No se va a poder por más que lo intente ( Te toco perder, olvida ya el ayer / Hace un mes, también te queria ver

Tienes que entender / No queremos reconocer / Una y otra vez cometimos errores que...

No se arreglan ya / Cuento de nunca acabar / Vamos a aceptar tú por aquí yo por allá

Te recordaré por siempre en mi vida bebe / Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver / Y eso que, pues, te amo bebe

Te llevé a Chanel también escogió de Cartier / Y un día se me fue, para un día nunca ya volver / Se me fue, no sé qué hacer

Tienes que entender / No queremos reconocer / Una y otra vez cometimos errores que...

No se arreglan ya / Cuento de nunca acabar / Vamos a aceptar tú por aquí yo por allá

VIDEO OFICIAL DE “CHANEL”

¿QUIÉN ES PESO PLUMA?

Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, es uno de los principales exponentes de la música regional mexicana, principalmente en los corridos tumbados (o bélicos), una rama en la que también destacan Natanael Cano y Luis R. Conriquez.

Con 23 años, “La doble P” ya ha editado dos álbumes de estudio, un EP y cuenta con varios sencillos y colaboraciones con reconocidos artistas nacionales e internacionales, lo cual lo llevó a unirse a sellos discográficos como Warner Music Latina y Sony Music Latin.

Dentro de las muchas preguntas de sus seguidores se encuentra por qué se llama Peso Pluma, y es que su nombre artístico se debe a la categoría del boxeo, pues el pugilista marco Antonio Barrera lo miró en una presentación y notó su complexión delgada, por lo que le sugirió el apelativo.