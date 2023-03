En los últimos días, Becky G ha estado en el centro de la polémica tras la difusión de mensajes en los que acusaban a su prometido, el futbolista del Dallas FC, Sebastián Lletget de haberle sido infiel durante la pretemporada de su equipo en España.

Las acusaciones se generaron desde el perfil de la usuaria “ja29poo”, que pidió conversar con la artista urbana para revelarle detalles de la aventura que tuvo con el argentino estadounidense, además de adelantar que no se iba a detener. “No me vas a callar Sebastian Lletget”, indicó

Tras difundirse las acusaciones, las cuentas de las celebs de Estados Unidos limitaron los comentarios en sus publicaciones y evitaron referirse a la polémica, hasta que el futbolista compartió un pronunciamiento en redes sociales donde se disculpaba con su expareja por lo ocurrido.

Becky G y Sebastian Lletget posando en ropa formal. Hasta el momento, no se ha confirmado si han concluido su relación (Foto: Becky G / Instagram)

EL MENSAJE DE SEBASTIÁN LLETGET

A través de sus redes sociales, el futbolista del FC Dallas compartió un extenso comunicado en el que admitió haber engañado a la artista urbana, además de denunciar que fue víctima de extorsión por parte de la persona con la que tuvo la aventura.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, indicó el futbolista.

Según lo que agregado en el pronunciamiento, el desliz de 10 minutos en España le costaron su compromiso con la artista y reconoció la importancia de esta en su vida.

“Cuando reflexiono sobre los últimos 7 años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos superar los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky por parte de mi lado”, añadió.

Sebastián Lletger se disculpó con Becky G y denunció que fue víctima de extorsión (Foto: theylovedaboy / Instagram)

EL ESPECTACULAR “VESTIDO DE LA VENGANZA” DE BECKY G

El pasado lunes 27 de marzo se llevaron a cabo los premios iHeart Music Awards en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el cual reconoce a los artistas y canciones más importantes en los últimos años y en el que Becky G se encontraba nominada.

Para la gala, la cantante de 26 años llegó con un impresionante vestido con transparencias que combinaba tela y encaje, el cual resaltaba su figura y poseía detalles de polipiel (cuerina) en la cintura y las mangas, los cuales terminaban en un revelador escote, también en color negro.

La cantante urbana lució un impresionante vestido en los iHeart Music Awards (Foto: Becky G / Instagram)

Durante el evento, la cantanta fue reconocida con el premio a “Mejor Canción del Año - Latino-Reggaetón” por su tema “Mamiii”, el cual lanzó junto a Karol G, luciendo su galardón con el impresionante vestido y sin utilizar el anillo de compromiso que le dio Lletget.

“Cuando nos unimos como mujeres en esta industria, somos capaces no solo de hacer canciones de éxito, sino también de hacer historia”, indicó la cantante.