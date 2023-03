Alejandra y Frank Gomez son los padres de Becky G, dos pilares en la vida de la artista que triunfa en Estados Unidos. La celebridad aprendió a afrontar el éxito de una manera distinta por la complicada experiencia que tuvo a los nueve años. Sin embargo, la estrella siempre agradece los consejos y la forma de ir contra las adversidades de sus padres. Conoce aquí lo que se sabe de los progenitores de la intérprete.

Becky G es una de las figuras más premiadas de los últimos años, con varias canciones populares, entre las que destacan “Sin pijama” y “Mayores”. La artista estadounidense ha sabido abrirse paso en el mercado internacional, resaltando sobre todo entre el público hispano.

Su carrera, sin embargo, empezó en otro rubro: formando parte de comerciales e incluso trabajos de doblaje. La escuela no fue sencilla para la intérprete, porque debió lidiar no solo con un complejo trato de sus compañeros sino también que su familia no atravesaba un buen momento económico.

A pesar de esto, la cantante ha conseguido cumplir el sueño americano, ese ideal que buscaron sus abuelos y, después, sus padres, tras dejar el suelo mexicano, un origen del que Becky G se encuentra orgullosa.

Becky G enviando un beso volado a sus seguidores (Foto: Becky G / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS PADRES DE BECKY G?

Los padres de Becky G son Alejandra y Frank Gomez. Ellos nacieron en Estados Unidos. Sin embargo, sus padres son de México. La familia de ambos dejaron su tierra para buscar el añorado sueño americano, un objetivo lleno de complicaciones y que, en muchas ocasiones, está marcado por el racismo.

La familia de la artista, antes del éxito de la joven, pasaron por un gran imprevisto económico y tuvieron que vivir en el garaje de la casa de sus abuelos, en Moreno Valley, de acuerdo a información de ABC News.

Desde pequeña, Becky ayudó a su familia con algunos trabajos esporádicos en la industria audiovisual, hasta que dio un giro hacia la música, un espacio donde encontraría, posteriormente, la estabilidad económica para su entorno más cercano.

“Mis padres son tan geniales, tan relajados, súper modernos. Ellos saben lo que pasa”, dijo la artista en una entrevista con el citado medio. De vivir ataviados en un espacio reducido, la familia de Becky G ahora disfruta de más de una comodidad y con la mirada puesta en dar mensajes de superación y de lucha contra la desigualdad que sufren los hispanos en Estados Unidos.

Los padres de Becky G en una fiesta (Foto: Becky G / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS HERMANOS DE BECKY G?

Los hermanos de Becky G son Stephanie, Frankie y Alex Gomez, quien tiene 22 años y es el menor de la familia de la celebridad estadounidense. Mientras que la famosa cantante lleva cerca de cuatro años. Además, en diciembre de 2017, la intérprete contó que tiene una media hermana, llamada Amber, quien tendría 19 años en 2023.