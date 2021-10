Un amor de la ficción a la realidad. Esa es la historia que escribieron juntos los actores Bergüzar Korel y Halit Ergenç, quienes protagonizaron la famosa telenovela turca “Las mil y una noches” y cuya relación nació en los sets de grabación. Actualmente, la pareja quienes llegaron a casarse esperan a su tercer hijo.

Fue en el 2006 cuando los actores Bergüzar Korel y Halit Ergenç interpretaron a Sherazade Evliyaoğlu y Onur Aksal, respectivamente, en “Las mil y una noches” una exitosa telenovela que llegó a varios países del mundo debido a que su historia cautivó a miles de seguidores.

El actor Halit Ergenç conoció la fama luego que encarnó a Onur, personaje que no confiaba en las mujeres por haber sufrido un engaño hace tiempo y porque cuando era muy niño, su padre los abandonó para irse con otra mujer. Con el pasar del tiempo se convierte en el dueño de la constructora Binyapi y su libro favorito “Las mil y una noches”.

Por su parte, Bergüzar Korel es una actriz y cantante turca, conocida principalmente por su papel de Sherazade en la serie turca “Binbir Gece”. En la ficción interpreta a una arquitecta que perdió a su esposo, Ahmed Evliyaoğlu, en un accidente y quedó sola con un pequeño hijo de cinco años llamado Kaan que ha sido diagnosticado con leucemia.

LA HISTORIA DE AMOR DE BERGÜZAR KOREL Y HALIT ERGENÇ

Bergüzar Korel y Halit Ergenç se conocieron en el 2006 y a pesar de que por aquella época ambos tenían pareja, el sentimiento y la atracción que sentían estos dos actores era muy grande, por lo que decidieron terminar la relación que sostenían -cada uno por su lado- para ser personas libres y no dañar a nadie.

Fue así que en el 2009 decidieron unir sus vidas para siempre y se casaron en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos cercanos, e incluso algunos actores de producciones turcas. Actualmente, la pareja se mantiene como una de las más sólidas y viven junto a sus dos hijos, mientras esperan a su tercer pequeño.

Al año siguiente los actores vieron el nacimiento de su primer hijo al que decidieron llamar Alí. El bebé los unió más como pareja y en el 2019 Bergüzar Korel anunció que esperaba a su segundo hijo. Por este motivo la actriz decidió darse un descanso en la grabación de las telenovelas.

La propia actriz dijo al programa chileno Más vale tarde, que su esposo no se parece en nada al personaje que interpretaba en “Las mil y una noches”.

“Como marido es muy tierno, hace sorpresas, es cariñoso, me abraza mucho, es elegante y le da importancia a quien quiere, a la persona que tiene enfrente, es un hombre maravilloso. Es buen padre y buena pareja. Siempre hablo con él y le consulto todo, tenemos una vida totalmente compartida, siento que somos una unidad y es mutuo”, indicó.

LA BODA DE BERGÜZAR KOREL Y HALIT ERGENÇ

Si bien se conocieron en el 2006, dos años después ya gritaban su amor a los cuatro vientos. En el 2008 el actor también se divorciaba de su esposa y ella de su entonces pareja.

Es así que ambos unideron sus corazones y tras culminar las grabaciones de la telenovela decidieron casarse el 7 de agosto de 2009. Su boda fue un evento televisado donde se pudo ver desde el momento donde se dieron el “Sí” y hasta la fiesta en un lujoso hotel de Estambul (Turquía) a donde asistieron alrededor de 350 invitados.

BERGÜZAR KOREL Y HALIT ERGENÇ TENDRÁN UN TERCER HIJO

La historia de amor que nació en los sets de grabación viene dando más frutos y ahora la pareja conformada por Bergüzar Korel y Halit Ergenç esperan a su tercer hijo. En esta ocasión se trata de una niña a la que han decidido ponerlo de nombre Leyla.

La propia actriz ha compartido en sus redes sociales algunas fotografías de su embarazo y de la fiesta de baby shower la que se realizó en el Hotel Four Seasons Istanbul at the Bosphorus.

VIDA EN PAREJA: BERGÜZAR KOREL Y HALIT ERGENÇ

Los actores viven felices junto a sus dos hijos pero también han sabido continuar con sus labores profesionales en el mundo de la actuación. Según indicó la actriz el secreto “es la confianza y acordar todo juntos”.

Es así que a los actores nunca se les ha visto envueltos en escándalos o polémicas, por ello, han sido consideradas como una de las parejas más queridas por el público.

La pareja volvió a trabajar juntos en “Mi vida eres tú” (2016-2018), una producción sobre la Primera Guerra Mundial.