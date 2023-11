CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Mary Lambert a partir de un guion de Todd Calgi Gallicano y Charles Shyer, “Best. Christmas. Ever!” (“Mejor Navidad ¡Imposible!” en español) es una comedia romántica navideña de Netflix que sigue a Charlotte Sanders (Heather Graham) mientras intenta demostrar que la vida de su vieja amiga Jackie Jennings (Brandy Norwood) es una mentira.

Cuando Charlotte prepara todo para visitar a su hermana por Navidad recibe el boletín anual de Jackie en el que comparte que Beatrix, su hija de diez años, se convirtió en la persona más joven en ser aceptada en Harvard, que su hijo Daniel, continúa con su labor humanitaria, que su esposo Valentino dirige un exitoso dojo de karate y que ella vendió su empresa Jennings Aviation.

Tanta maravilla le parece irreal a la protagonista de “Best. Christmas. Ever!”, pero a su pequeño hijo Grant le parece fascinante, así que en lugar de agregar la dirección de su tía Stacy en el GPS del automóvil, coloca la de Jackie. Sus padres no sospechaban nada hasta que llegan a casa de los Jennings.

Charlotte acepta la invitación de Jackie en la película "Best. Christmas. Ever!" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BEST. CHRISTMAS. EVER!”?

Jackie parece emocionada por recibir a la familia de su amiga, pero Charlotte se resiste a quedarse en la casa de la mujer que alguna vez fue pareja de su esposo Rob (Jason Biggs). Sin más opciones, aceptan pasar la noche en ese lugar, pero debido a una tormenta de nieve, se ven obligados a quedarse hasta Navidad.

Charlotte aprovecha la oportunidad para buscar pruebas de que la vida de Jackie es una farsa, pero no las consigue. No obstante, una carta de su esposo Rob llama su atención y despierta sus celos. Para conocer su contenido, se escabulle en la oficina de su amiga, pero antes de que pueda leerla es descubierta y debe esconderse en el balcón.

Al día siguiente, decide encontrar la carta, mientras la familia está de compras, regresa a la casa y sube hasta el ático. Valentino la confunde con un ladrón y la golpea. Charlotte trata de disculparse por la intromisión, pero arruina la sorpresa navideña de la familia Jennings. Cuando Rob comprende sus verdaderas intenciones, la confronta y se enfada con ella.

Al enterarse de que la carta que Rob le envió a Jackie es el boletín navideño de la familia Sanders que él enviaba en secreto, Charlotte se siente muy avergonzada y decide marcharse, pero Jackie la disculpa y le pide que se quede. Con las diferencias resueltas, los Jennings y los Sanders se preparan para celebrar la Navidad, sin embargo, surge otro problema: Grant y Beatrix tienen dudas sobre la existencia de Santa Claus.

Jackie y su familia al ver que Charlotte destruye su sorpresa en la película "Best. Christmas. Ever!" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BEST. CHRISTMAS. EVER!”?

¿Cómo termina la Navidad de los Sanders y los Jennings?

Cuando Grant escapa para volver a su casa en busca de Santa, los protagonistas de “Mejor Navidad ¡Imposible!” comienzan a buscarlo desesperadamente. Aunque Charlotte lo encuentra, surge otro inconveniente: la empresa para la que trabaja queda en quiebra y ella pierde la posibilidad de comprar la casa de sus sueños.

Mientras su familia asiste al festival de Navidad, Charlotte trata de resolver el gran problema, pero decide regresar al descubrir que la vida de su amiga no es tan perfecta porque perdió a su hijo Daniel. Más tarde, Jackie le explica que crearon la fundación en honor a su hijo y que lo agregaron al boletín como si fuera un proyecto de Daniel.

Conmovida por la difícil situación, Charlotte se ofrece a ayudar a su amiga con el globo aerostático que debe llevar al show. En el proceso surgen otros inconvenientes que la ingeniosa mujer resuelve rápidamente. Además, se le ocurre una forma de devolverle la fe a su hijo.

El globo aerostático arrastra un trineo, en el que Charlotte se sienta y actúa como Santa Claus. Ese actor convence a todos los niños de la existencia de Papa Noel. Al final de “Best. Christmas. Ever!”, Jackie y Charlotte inician un negocio juntas, Charlotte compra la casa que quería para su familia y la Navidad juntos se vuelve una tradición.

La familia de Charlotte y Jackie disfrutan de la celebración al final de la película "Best. Christmas. Ever!" (Foto: Netflix)