CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La primera mitad de la sexta y última temporada de “Better Call Saul” terminó con Lalo Salamanca irrumpiendo en el departamento de Jimmy McGill y Kim Wexler, y disparando contra un inocente, Howard Hamlin (Patrick Fabian).

En ‘Plan y ejecución’ (6x07), la pareja protagonista de la serie de AMC ejecuta el plan para acabar con la reputación de Howard Hamlin con el caso Sandpiper. Durante la reunión con Irene Landr, Howard ataca verbalmente al mediador, debido a las fotografías que recibió del detective privado falso y a la droga que Jimmy colocó en las instantáneas.

Por supuesto, la mediación termina de la peor forma, así que, Howard se presenta en el departamento de Jimmy y Kim para recriminarles por todo lo que le hicieron. En ese momento, aparece Lalo, le pone el silenciador a su arma y dispara contra el personaje de Patrick Fabian.

Cuando el cuerpo sin vida de Howard cae ante los pies de Jimmy y Kim, la satisfacción por el éxito de su plan se convierte en culpa, que los perseguirá por mucho tiempo y marcará sus destinos. Sin duda, es el primer paso para la transformación definitiva de Jimmy McGill en Saul Goodman.

Howard apareció en el apartamento de Jimmy y Kim al final de la primera parte de "Better Call Saul 6" (Foto: AMC)

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MUERTE DE HOWARD

En conversación con TVLine, el productor ejecutivo de “Better Call Saul”, Thomas Schnauz, explicó algunos detalles del final de la primera parte de la última temporada de la serie de AMC, entre ellos, la muerte de Howard a manos de Lalo Salamanca.

Schnauz contó que el trágico desenlace del personaje que interpreta Patrick Fabian no se conocía desde el principio. “No, no lo sabíamos. Al comienzo de la temporada, si me hubieras preguntado cuándo sería, no lo habría sabido. Probablemente podría haber adivinado que no sobreviviría, pero no sabía cómo”.

“Sabíamos con certeza que la persecución de Jimmy y Kim a Howard conduciría a algo muy malo. No sabíamos que le dispararía, pero sabíamos que algo malo tenía que pasar por lo que estaban haciendo. No podía salir indemne. Independientemente de los diferentes escenarios, no sabíamos con certeza que Howard moriría, pero a medida que avanzábamos, pensamos ‘bueno, aquí es donde ocurre’”, indicó.

Asimismo, señaló que los últimos acontecimientos ya iban encaminados a ese desenlace: “Hay una nube oscura que se cierne, sobre todo. El acuerdo de Sandpiper no creo que esté en las mentes de Jimmy y Kim después de lo que sucedió al final del episodio. Dedicamos más tiempo a esta estafa que a cualquier otra en la historia de la serie, mostrando cada paso, e hicimos algo que no siempre hacemos, que es ocultar cierta información a la audiencia, como que el detective privado está del lado de Jimmy y Kim, en lugar de estar del lado de Howard. Eso fue lo más grande que ocultamos a la audiencia”.

Por su parte, el cocreador de “Better Call Saul”, Peter Gould, dijo a Entertainment Weekly que “una de las preguntas que quiero que la gente se haga es ¿por qué ha ido al apartamento de Jimmy y Kim? ¿Qué trama? ¿Está ajustando viejas cuentas porque no puede alcanzar a Gustavo Fring? ¿O hay algo más en marcha? Las respuestas llegarán”.