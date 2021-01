Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se han convertido en la pareja más sólida del mundo del entretenimiento mexicano, no por nada tienen más de 26 años de casados; y aunque han tenido crisis, como cualquier otro matrimonio, ellos han sabido superar los obstáculos que se les presentaron.

A continuación, te contamos la historia de amor de estos estos reconocidos actores, que tienen cinco hijos y viven muy felices.

Ambos han sabido superar los problemas que se les presentaron. (Foto: Biby Gaytán / Instagram)

EDUARDO CAPETILLO Y LA PRIMERA VEZ QUE VIO A BIBY GAITÁN

Durante una entrevista al canal de YouTube de sus hijas Paulina y Alejandra, Eduardo Capetillo contó cómo se enamoró de Gaytán. Él señaló que vio a Biby por primera vez cuando ella iba a pasar un casting para Timbiriche.

“Yo llegué a mi oficina y vi a tu mamá de espaldas con una minifalda de mezclilla. Ahí hubo una atracción física y dije: ‘Qué mujer tan hermosa’, porque ya luego le vi su cara, su pelo, sus ojos y dije: ‘¡Wow! Qué mujer tan hermosa”, manifestó.

Esa vez quedó impactado por la belleza de la actriz, pero luego de aquella oportunidad en la que se conocieron, sus caminos se separaron, pues ella entró al grupo Timbiriche y él se fue de gira como solista.

Desde que Eduardo la conoció, quedó impactado. (Foto: Biby Gaytán / Instagram)

COINCIDEN EN LA NOVELA “BAILA CONMIGO”

En 1992, los actores fueron llamados a protagonizar la telenovela de trama musical juvenil “Baila conmigo”, producción en la que se conocieron más y tal como ocurrió con sus personajes, Pilar y Eddy, se enamoraron perdidamente fuera de los set de grabación.

Es así como empezaron un noviazgo fuera de la ficción y se convirtieron en uno de los romances más queridos de México.

A pesar del tiempo, ellos se muestran muy enamorados. (Foto: Biby Gaytán / Instagram)

CONTRAEN MATRIMONIO

Después de un año de vivir juntos, ambos contrajeron matrimonio el 25 de junio de 1994 en la Hacienda de Chiconcuac en el estado de Morelos, un lugar especial que data de la época de la conquista en el siglo XVI. La boda fue una de las primeras en televisarse en toda Latinoamérica.

A los dos meses de casados, el 17 de agosto de 1994, nació el primogénito de la pareja a quien pusieron Eduardo Jr. En 1997, llega a sus vidas Ana Paula; en 1999, Alejandra; y en 2014, sus gemelos Daniel y Manuel.

Aunque su unión fue muy esperada por ambos, Eduardo Capetillo reveló en una capsula llamada “Coherencia vs Incoherencia” que sus familiares no querían que se casara. “Hace 25 años, el 99.9 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar’”.

El matrimonio fue televisado y visto en diversos países. (Foto: Biby Gaytán / Instagram)

“NO SOMOS UN MATRIMONIO PERFECTO”

En el mismo video que compartió en sus redes sociales, el actor señaló que no presume de un matrimonio perfecto.

“Estamos muy lejos de serlo, pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, de alegría, de futuro y de bien, a mí me lleva a me lleva a voltear a ver la respuesta, que para mí es la correcta. Pero yo chitón, esa se la dejo a ustedes”, indicó.

¿CUÁL ES EL SECRETO?

En junio de 2020, durante plena pandemia, Biby Gaytán reveló su secreto para que tengan un matrimonio feliz. “Si algo nos ha enseñado este aislamiento es precisamente a hacer el buen uso de la tolerancia”.