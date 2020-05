Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más estables del medio mexicano. Los actores contrajeron matrimonio hace 25 años y desde entonces se han convertido en una de las familias más bonitas del país Azteca al lado de sus cinco hijos.

Unos meses atrás, los actores fueron víctimas de diversos comentarios que hablaban del fin de su relación, pero ambos salieron al frente a negar todo y decir que estaban más felices que nunca al lado de su hermosa familia.

Pero ahora, Eduardo Capetillo ha salido ha hablar a través de sus redes sociales y reveló por primera vez que su familia y muchos de sus amigos cercanos no querían que se case con Biby Gaytán.

No cabe duda que esta confesión ha causado un revuelo total en el mundo del espectáculo, pero aquí te explicamos lo que sucedió realmente.

¿POR QUÉ NADIE QUERÍA QUE EDUARDO CAPETILLO SE CASE CON BIBY GAYTÁN?

El cantante reveló por primera vez que su familia y muchos de sus amigos cercanos le aconsejaban no casarse porque consideraban que ese matrimonio iba directo a la ruina por la juventud de la pareja.

“Hace 25 años, el 99.9 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían ‘no te cases’”, confesó Capetillo en un video que posteó en su cuenta de Instagram. “‘Estás cometiendo un error; estás muy joven, te vas a divorciar’, bla, bla, bla”.

Pese a todo, el también empresario prefirió hacerle caso al corazón por encima de la razón y ahora, más de dos décadas después, está convencido de haber tomado la mejor decisión porque tiene una sólida relación de pareja y cinco hijos que son el motivo de su alegría.

“¿Qué acabé haciendo? Lo que me dictó mi corazón. ¿Me equivoqué o no?”, advirtió. “Y no porque presuma yo de un matrimonio perfecto, porque estamos muy lejos de serlo. Pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, de alegría, de futuro y de bien, así me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta”.

A lo largo de todos estos años de matrimonio, Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán han enfrentado una serie de críticas sobre su vida privada. Sin embargo, tal como han demostrados los exintegrantes del grupo musical Timbiriche, los hechos dicen más que mil palabras.

