Lagertha, la madre de Bjorn Ironside, era una mujer compleja e imperfecta que ha cometido una serie de cosas heroicas y también algunos errores en su vida. Ya en la temporada 1 de” Vikings”, quedó claro que ella sería uno de los personajes principales en la historia de Ragnar Lothbrok y sus muchos hijos.

Todo lo que siempre quiso fue vivir en paz en una granja con su esposo, pero los dioses tenían un plan más grande reservado para ella. Lagertha llegó a ser una líder de su pueblo, fuerte, leal e independiente. Ella era valiente en la batalla y calculadora en el amor. Con el paso de los años, se volvió aún más astuta y más sabia que Ragnar.

Pero nada de esto hubiera sido posible si el personaje no hubiera sido interpretada por Katheryn Winnick. La actriz canadiense de 43 años pasó siete años de su vida interpretando a este personaje hasta su muerte en pantalla que finalmente se transmitió en el 2019 en la temporada 6 de “Vikings”.

Ahora, la actriz ha continuado su carrera con un nuevo proyecto llamado “Big Sky”, una serie americana creada por David E. Kelley que llegó a la cadena ABC el 17 de noviembre del 2020. ¿Cómo es este nuevo programa de Katheryn Winnick? Conoce todo lo que se debe saber sobre este thriller criminal.

“BIG SKY”, LA NUEVA SERIE DE KATHERYN WINNICK

Como se recuerda, después de una carrera como invitada en episodios básicos de televisión como “Bones”, “CSI”, “House” y “Criminal Minds”, fue “Vikings” lo que convirtió a Winnick en una estrella. Antes había habido mujeres fuertes en la pantalla chica, pero Lagatha no era solo una parte del programa, sino un personaje principal y en muchas ocasiones la razón de que los televidentes sintonizaran el programa.

Después de la desaparición de Lagertha, Winnick hizo su prometido debut como directora, que ganó el premio Women’s Image Award a la Mejor Directora de Cine y Televisión. Ahora, todo ha quedado listo para su nuevo programa “Big Sky”, que se estrena en el Reino Unido la próxima semana en Star, el nuevo hogar de Disney Plus de contenido “para adultos”.

Katheryn Winnick interpreta a Jenny Hoyt en "Big Sky" (Foto: ABC)

Basada en la novela de 2013 The Highway de C. J. Box y dirigida por el veterano creador de éxitos David E. Kelley, al principio la actriz dudó de su participación, pero este último la convenció. “No estaba interesada en firmar para otra serie de televisión, en absoluto”, comentó en una entrevista, “pero cuando David Kelley te llama para ofrecerte un papel, debes considerarlo seriamente”.

“Estuve en “Vikings” durante siete años. Fue un papel icónico y tuve una relación muy sólida con Michael Hirst. No imaginaba que nada pudiera superar eso. Iba a tomarme un tiempo libre, luego concentrarme en películas y dirigir, pero las cosas cambiaron rápidamente cuando recibí esa llamada telefónica. Tomé la decisión en unos días“, declaró sobre su nuevo thriller.

Al principio Katheryn Winnick no estaba segura de aceptar la propuesta de "Big Sky", pero al final lo hizo (Foto: ABC)

Winnick interpreta a la ex policía y detective privada Jenny Hoyt, quien a pesar de estar separada de su esposo Cody, continúa trabajando para su agencia. Forma parte del elenco junto a su compatriota canadiense Kylie Bunbury, quien interpreta a la investigadora privada Cassie Dewell.

Cassie no solo es copropietaria de dicha agencia, sino que también se acuesta con el esposo de Jenny. “El núcleo de todo el programa son realmente Jenny y Cassie”, dice Winnick. “Son un dúo y son ellas resolviendo casos. Están enamoradas del mismo tipo y hay traición allí, pero tienen que superar eso y trabajar juntas para ayudar a resolver estos casos“, puntualizó.