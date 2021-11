Birkan Sokullu, quien interpreta a Han en “Inocentes”, es uno de los actores más populares del momento en Turquía. Es reconocido por participar en diversas telenovelas y series de televisión, destacando por su gran talento para la actuación y por su gran atractivo.

El protagonista de “Inocentes” ha conquistado a miles de seguidoras en todo el mundo, que están al pendiente de cada movimiento o declaración que brinda. Su vida privada siempre despierta interés, en especial su situación sentimental.

Se sabe que Birkan Sokullu tiene una relación con la modelo Eda Gürkaynak. Llevan dos años juntos y son considerados una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo otomano. Ahora, han comenzado a surgir rumores sobre una posible boda y ellos han respondido sobre el tema.

Birkan Sokullu es pareja de la modelo Eda Gürkaynak (Foto: Birkan Sokullu/ Instagram)

¿CUÁNDO SE CASARÁN BIRKAN SOKULLU Y EDA GÜRKAYNAK?

Birkan Sokullu y Eda Gürkaynak, quienes llevan dos años de relación, asistieron a un evento juntos y a la salida del lugar fueron abordados por los periodistas turcos que aprovecharon en hacerles unas preguntas sobre su romance y si tienen planes de matrimonio.

Cuando les preguntaron si tienen planes de casarse, Birkan Sokullu, el protagonista de la serie “Inocentes”, respondió lo siguiente: “No tengo ningún juicio negativo sobre el matrimonio. Si decidimos hacer algo como esto algún día, no dudaremos en implementarlo”.

Por su parte, Eda Gürkaynak afirmó que se encuentra muy feliz y tiene una muy buena relación con el actor Birkan Sokullu. Aclaró que no tienen planes de boda y que no tienen prisa sobre el tema.

“Todo va bien. Estoy feliz. No tenemos prisa. Mi familia es muy sincera y aman a Birkan. Lo han sabido desde el principio. Me encanta que pase un buen rato con la familia”, dijo la modelo según NTV Turquía.

Eda Gürkaynak también contó que su novio Birkan Sokullu se lleva muy bien con su familia y que es muy querido entre su círculo más cercano.

“Él también conoce a mi familia. Esto es algo muy lindo. Tratamos de compartir nuestra felicidad con nuestro propio círculo. Nuestra sinergia es muy alta. Espero que continúe así”, agregó.

Cuando le preguntaron si es difícil tener una relación con un actor, Gürkaynak respondió: “Francamente, no encuentro difícil estar con Birkan. Está bien ser actor, amo ese lado creativo de él, amo su mundo, me alimenta mucho. No tengo ningún problema”, afirmó.

Asimismo, la modelo afirmó que la relación con el protagonista de la serie “Inocentes” marcha muy bien: “Respeto y apoyo el trabajo de Birkan, y él me respeta y me apoya. Mientras las cosas vayan bien, no hay problema”, declaró.

Eda Gürkaynak tiene 27 años, mientras que su novio tiene 36, quien el pasado 6 de octubre festejó su onomástico.

Birkan Sokullu, de 36 años, y Eda Gürkaynak, de 27, han demostrado que tienen una sólida relación. Durante los dos años que han estado juntos se han mostrado muy enamorados y se han apoyado mutuamente. Pero, por el momento, no piensan en llegar al altar.