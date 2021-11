Las series turcas son un éxito en todo el mundo. En los últimos años estas producciones se han convertido en las favoritas de todos, no solo por sus originales historias o imponentes paisajes, sino también por los galanes que aparecen en ellas. Los actores turcos hoy gozan de mucha popularidad en todo el mundo, como Kerem Bürsin de “Love is in the air” o Buğra Gülsoy de “Mi hija”. Pero ellos no son los únicos que brillan con luz propia pues un nuevo rostro está conquistando a la audiencia: Birkan Sokullu, el protagonista de “Inocentes”.

En el drama turco, que se emite con éxito en España por Antena 3, Birkan Sokullu interpreta a Han, un joven hombre de negocios que ha regresado desde Estados Unidos a su país natal para dedicarse al cuidado de su familia. El destino hará que se enamore de Inci (Farah Zeynep), una programadora de una radio de la ciudad marcada por la sobreprotección que ejercen sobre ella su hermano y su abuelo.

La excelente interpretación del actor turco no es lo único que ha llamado la atención de la audiencia, Birkan Sokullu también se destaca por su gran atractivo físico. Su impresionante altura, su media melena y su ejercitado cuerpo han cautivado al público de su país y de buena parte del extranjero. Y sus fotografías en Instagram han causado todo un alboroto.

Sokullu nació en Estambul el 6 de octubre de 1985 (Foto: Birkan Sokullu/ Instagram)

LAS IMÁGENES DE BIRKAN SOKULLU QUE NUNCA VERÁS EN “INOCENTES”

Nacido en Estambul, Birkan Sokullu soñó con ser jugador de baloncesto, fue así como practicó este deporte por más de 10 años hasta que sufrió una lesión en la pierna que lo hizo abandonar las canchas. Durante ese periodo se dedicó al modelaje y ganó el tercer premio al Mejor Modelo de Turquía en 2003.

Luego fue descubriendo su pasión por el mundo de la interpretación, Birkan tomó clases de actuación dictadas por la actriz Dolunay Soysert e inició su carrera en la serie de televisión ‘’Küçük Kadinlar’'.

Según declaró la estrella, el baloncesto era su sueño de infancia, pero la actuación es donde siente que realmente pertenece: ‘’Disfruto de mi trabajo y me divierto. Tengo muchos sueños y cosas que quiero hacer con esta profesión. Esto es lo más importante para mí. Mientras me sienta así, seguiré siendo actor”.

Y no queda duda que tomó una gran dedición al dedicarse a la actuación pues hoy está gozando del éxito de “Inocentes”, la serie turca donde es el galán de la historia. Pero no solo ha recibido comentarios positivos por su interpretación, también se ha robado el corazón de sus fans por su gran atractivo.

En Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, Birkan Sokullu comparte instantáneas de su día a día, trabajo y del ejercicio que realiza para mantenerse en un buen estado físico.

Tal y como lo muestran sus fotografías, el actor turco disfruta de ir al gimnasio para ponerse en forma. Así, lo hemos visto practicar crossfit, levantar pesas y colocarse los guantes de boxeo, para practicar un deporte que resulta ideal para quemar grasa.

Los resultados saltan a la vista pues Birkan Sokullu puede presumir de una gran anatomía física y de músculos tonificados. Algo que se aprecia muy poco con la vestimenta que su personaje, Han, en “Inocentes”.