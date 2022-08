Hay un Miles Davis que todos conocemos: el músico excepcional que nos revienta con el sonido de su trompeta. El genio del jazz que busca un sonido nuevo en cada canción, en un disco tras otro. La leyenda que cambió la música y fue exitoso hasta en sus últimas producciones, a pesar de que su salud deteriorada ya tenía la melodía de un final. Su vida ha sido registrada en un documental que es una de las joyas ocultas de Netflix.

Dentro de la innumerable oferta de la plataforma de streaming, se encuentra una cinta que ha explorado, sin caer en el halago fácil o el morbo, en la vida de uno de los músicos de jazz más geniales y polémicos de la historia.

El otro Miles Davis, más humano, genio pero con miedos, frustraciones y actos deleznables, se encuentra en el documental “Miles Davis: el nacimiento de una leyenda” o “The Birth of Cool: La historia de Miles Davis y su música”, de Stanley Nelson. Conoce más de su trama y cómo puedes verla de manera online.

El músico de jazz tocando la trompeta (Foto: Miles Davis / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL”?

La cinta es un retrato hermoso y triste de la vida de Miles Davis, una melodía de pulsión artística, creativa y, al mismo tiempo, tanática, de encierro personal y descontrol hacia sí mismo y los otros.

En un trabajo de 15 años, Nelson reúne testimonios del entorno más íntimo del músico estadounidense y de otros personajes que alimentan de lecturas particulares toda la vida del autor de “Kind of Blue”.

Desde sus primeros pasos hasta su muerte, el documental combina archivo desde los años 40 hacia adelante, declaraciones de Davis narradas por el actor Carl Lumbly y, por supuesto, el jazz, que es una flecha transversal en esta propuesta.

Preciso y contundente, “Birth of the Cool” no es una historia complaciente ni amarillista. Encuentra un equilibrio al contar el rápido avance de la carrera del músico, sus anhelos con la trompeta, sus ansias de reinventarse en cada pieza, a través de la improvisación, el alma del jazz y, por qué no, del arte.

Y también están su adicción a las drogas, sus años limpios y sus recaídas, el racismo, su introspección y su poca apertura con los otros, sus relaciones con las mujeres: llegó a golpear a una de sus esposas, una narración dura hecha por la misma víctima frente a la cámara.

El documental de Stanley Nelson carga con toda la esencia de la música y la conflictiva vida de uno de los músicos de jazz más importantes del siglo pasado. Por algo, en los primeros minutos y a largo de dos horas, aparece Miles en el ring, solo, como preparándose para boxear, porque al final su vida fue una lucha contra algo desconocido o, tal vez, contra sí mismo.

Miles usando lentes en una de sus sesiones de música (Foto: Miles Davis / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL”?

Carl Lumbly como Miles Davis y narrador

Miles Davis

Reginald Petty

Quincy Troupe

Farah Griffin

Lee Annie Bonner

Ashley Kahn

Benjamin Cawthra

Billy Eckstine

Walter Cronkite

Jimmy Heath

Jimmy Cobb

Dan Morgenstern

Charlie Parker

Greg Tate

Gerald Early

Quincy Jones

Wayne Shorter

Ron Carter

¿CÓMO VER “MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL”?

El documental musical sobre Miles Davis se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Para ver la pieza de manera online, puedes dar click en este enlace para ser direccionado a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL”