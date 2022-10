“Black Adam”, película de DC dirigida por Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson, se estrenó el viernes 20 de octubre de 2022 en varios país de América Latina y un día después en los Estados Unidos, España y México, pero los fanáticos del antihéroe ya preguntan por una segunda parte.

La cinta se desarrolla casi 5,000 años después de que Teth-Adam obtiene los poderes supremos de los antiguos dioses y es encarcelado. Tras liberarse de su tumba terrenal, está listo para desatar su peculiar forma de justicia en el mundo moderno.

En conversación con Entertainment Tonight, Dwayne Johnson reveló que, “todo el objetivo y la iniciativa de Black Adam era construir el universo de DC presentando no solo a Black Adam, sino a toda la [Sociedad de la Justicia de América]”. Entonces, ¿habrá secuela?

Dwayne Johnson se une al universo de DC como "Black Adam" (Foto: Warner Bros Pictures)

“BLACK ADAM” ¿TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Warner Bros aún no ha confirmado una secuela de la cinta protagonizada por Dwayne Johnson, sin embargo, por lo visto al final de la película y en la escena post-créditos, todavía hay mucho que contar sobre Teth-Adam y varias historias de DC Cómics que podrían ser adaptadas en el futuro.

Teniendo en cuenta cuánto tiempo se tardó en hacer la primera entrega, es posible que los fanáticos tengan que esperar más de un año para ver una secuela de “Black Adam”. No obstante, eso no significa que Johnson no vuelva a vestir el traje del antihéroe pronto.

En una entrevista con Comicbook, el productor Beau Flynn aseguró que no tendrán que esperar demasiado. “No te preocupes. Esto será rápido” indicó. “Abriremos el vagón mágico, tendremos el guión listo bastante rápido”.

Por su parte, Hiram García, el presidente de producción de Seven Bucks Productions, señaló: “No va a tomar tanto tiempo. Te lo prometo. Siempre esperamos que el primer dominó sea el más fácil. Lo cocinaremos rápido, eso es seguro”.

¿Black Adam se enfrentará a Superman?

Después de ver la escena post-crédito de “Black Adam”, algunos fanáticos creen que la secuela podría incluir un enfrentamiento entre Teth-Adam y Superman. Al respecto, Dwayne Johnson dijo: “No lo sé. Creo que la pregunta es, ‘¿debería ser el enfrentamiento?’ No sé si ese es el camino a seguir”.

“Lo que realmente queremos establecer es que Superman existe en el mismo mundo que Black Adam”, agregó García. “Ambos tipos existen en el mismo universo y eso es importante para nosotros. Es en el universo donde está nuestra JSA y así sucesivamente. Pero realmente queríamos que el mundo supiera que estos tipos se van a cruzar y cómo lo hacemos, nosotros todavía estamos trabajando en eso. No queremos revelar eso. Pero diré que es mucho más grande de lo que la gente piensa”.