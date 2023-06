Como parte de los estrenos del mes, el pasado viernes 16 de junio, Netflix estrenó “Black Clover: La espada del rey mago” (“Black Clover: Sword of the Wizard King” en inglés y “Burakku Kurōbā: Mahōtei no Ken” en su idioma original), la primera cinta del anime y manga homónimo creado por Yūki Tabata.

En la nueva cinta, mientras Asta sigue ganando méritos en su camino para convertirse en el nuevo Rey Mago, reaparece Conrad, quien ostentó el título antes y se caracterizaba por su crueldad. El regreso del villano portando la Espada Imperial de Elsdocia amenaza la existencia del Reino de Clover.

Si bien sabemos que el anime se encuentra muy cerca de lanzar la quinta temporada de la historia que se estrenó en octubre de 2017, el estreno de la película de Netflix ha traído varias dudas en los seguidores de la saga debido a una posible alteración de la continuidad.

Imagen promocional de "Black Clover: Sword of the Wizard King" (Foto: Netflix)

¿“BLACK CLOVER: LA ESPADA DEL REY MAGO” ES CANON?

Al igual que otras cintas basadas en animes, “Black Clover: La espada del rey mago” presenta una historia original que no se ve en ningún arco del manga original de Yuki Tabata, pero el creador supervisa el producto final y es parte del desarrollo.

No obstante, y repitiendo el patrón de otras obras, la cinta puede encajar con facilidad en la continuidad como un evento separado que aumenta la experiencia de los personajes.

La película de Netflix encaja en la línea de tiempo de Black Clover, ubicándose justo antes del cierre del anime para televisión, previo a las batallas finales vistas durante los episodios finales de la cuarta temporada.

Es por esto que mientras Asta y los Caballeros Mágicos se preparaban para la próxima ola de peleas contra la Tríada Oscura, los fanáticos de la historia pueden dar el salto del anime a la cinta y de la película a la nueva temporada, sin que afecte la continuidad, sino que refuerza los personajes.

"Black Clover" se alista para el estreno de una quinta temporada (Foto: Netflix)

¿EN DÓNDE SE UBICA “LA ESPADA DEL REY MAGO” DENTRO DE BLACK CLOVER?

La película inicia con un torneo en el que los caballeros más fuertes del Reino de Clover compiten para ver quién está más cerca de convertirse en el nuevo Rey Mago, destacando una escena en la que se menciona que Asta todavía está en el exilio.

Es decir, los eventos de la cinta se ubican tras el arco de la Reencarnación de los Elfos en el que Asta y Secre fueron juzgados y utilizados como chivos expiatorios de todo el caos que se desató contra los Elfos.

Del mismo modo, las habilidades que desbloquea Asta durante su lucha contra los hermanos Zogratis en los episodios finales del anime se alínea con los últimos capítulos del anime. Es decir, el arco de la película de Netflix se ubica mucho después de las peleas de la Tríada Oscura.