CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Black Clover: La espada del rey mago” (“Black Clover: Sword of the Wizard King” en inglés y “Burakku Kurōbā: Mahōtei no Ken” en su idioma original), primera película de Netflix del anime basado en la serie de manga homónima de Yūki Tabata, mientras Asta sigue ganando méritos en su camino para convertirse en el Rey Mago, reaparece el anterior Rey Mago Conrad, que había sido temido como malvado y sellado, junto con tres Reyes Magos anteriores.

Conrad y sus aliados regresan gracias al poder de la Espada Imperial de Elsdocia con el objetivo de destruir el Reino de Clover fusionando las magias de los antiguos Reyes Magos con la magia robada para crear “un mundo ideal en que todos se respeten y se rían el uno con el otro”.

Por lo tanto, se desata una feroz batalla que involucra a todos los caballeros mágicos y el niño que sueña con convertirse en el Rey Mago deberá luchar junto los otros protagonistas de “Black Clover: La espada del rey mago” deberán luchar con todo lo que tiene para derrotar a Conrad.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BLACK CLOVER: LA ESPADA DEL REY MAGO”?

La nueva película de Netflix empieza con Julius Novachrono peleando contra Conrad Leto, el Rey Mago número 27, para evitar que lleve a cabo su plan. Aunque logra encerrarlo por mucho tiempo, el villano logra escapar y se presenta el Festival del triunfo, donde el Reino del Trébol debía elegir al caballero mágico más fuerte.

Por supuesto, Julius y el resto, Asta incluido, intentan detener a Conrad y a los tres Reyes Magos anteriores que llegaron con él, pero no logran superar sus fuerzas y son acorralados. El capitán Yami llega a tiempo para salvarlos y le ordena a Asta acudir a los laboratorios de investigación mágica, específicamente a la sucursal cero, para buscar la herramienta mágica que Nero ha estado desarrollando.

Aunque los Toros Negros llegan a su destino, no pueden completar su misión debido a que Conrad ya está ahí y destruye el prototipo de una herramienta desarrollada por el príncipe Lemiel y que puede controlar el poder de la Espada Imperial y encerrar a Conrad.

Luego de que Conrad ataca a Noelle Silva y le quita su magia, Asta decide enfrentarlo con todo lo que tiene. A pesar de que no es suficiente, no se da por vencido. Algo que sorprende a Leto, quien lo invita a unirse a él, ya que tiene el mismo objetivo. Además, le explica que la Magia Compuesta Colosal destruirá el continente y a todos los ciudadanos, pero que gracias a que la espada almacena las almas de los difuntos podrán traer de vuelta a las personas que sean verdaderamente valiosas.

A pesar de estar herido, Asta anima a sus compañeros a no darse por vencidos y a luchar juntos. Mientras los aliados de Conrad, Edward Avalaché, Princia Funnybunny y Jester Garandaros, cargan la energía que necesitan, las tropas se unen con la finalidad de destruir la Espada Imperial con la antimagia de Asta.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BLACK CLOVER: LA ESPADA DEL REY MAGO”?

Luego de recuperar el control de la base principal de los Toros negros, los caballeros se dirigen a la fortaleza para enfrentar al poderoso enemigo. Mereleona lucha contra Princia, quien al principio la subestima. El escuadrón Black Bulls pelea contra Edward, Yuno, contra Jester y Asta se enfrenta a Conrad, quien empieza a utilizar el poder de la espada.

Durante la batalla, Asta apuñala el grimorio de Conrad Leto, lo que libera la magia de Noelle Silva y permite que los protagonistas de la película “Black Clover: Sword of the Wizard King” derroten a Edward, Princia y Jester, a pesar de que los tres Reyes magos utilizan sus mejores ataques.

Cuando todo parece perdido para Conrad, el Rey Mago número 27 decide usar un hechizo prohibido para conseguir su tan anhelada victoria. No obstante, Julius aparece justo a tiempo con la Espada Imperial y se la entrega a Asta, quien logra contrarrestar el hechizo de su rival y vencerlo.

Al final de “Black Clover: La espada del rey mago”, Julius explica la razón del cambio de Conrad: fue embaucado por los nobles y los miembros de su orden y su esposa fueron sacrificados. Además, le asegura a Asta que los Reyes Magos de todas la generaciones le prestaron su poder milagroso para completar su misión. Luego, Asta reitera que algún día se convertirá en Rey Mago.