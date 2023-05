Escrita y dirigida por Cho Ui-seok, “Black Knight” es una serie surcoreana de Netflix que se basa en el webtoon “Delivery Knight” de Lee Yoon-gyun y se desarrolla en un futuro distópico, en un mundo asolado por la contaminación, donde la supervivencia de la humanidad depende de un grupo de repartidores de élite.

“Al leer el webcómic por primera vez, el contexto me pareció muy innovador. No son los repartidores que conocemos, sino que estos enfrentan a los cazadores para entregar oxígeno y bienes vitales, lo que los hace esenciales para la supervivencia de la debilitada humanidad. La idea me atrapó”, indicó el director al gigante del streaming.

“Black Knight”, que se estrenará el 12 de mayo de 2023, cuenta con un elenco principal conformado por Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok y Esom. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK KNIGHT”

1. Kim Woo-bin como ‘5-8′

Kim Woo-bin, que anteriormente participó en “A Gentleman’s Dignity”, “The Heirs”, “Friend: The Great Legacy”, “The Con Artists” y “Twenty”, interpreta a ‘5-8′, un legendario repartidor “que arriesga la vida para proteger camiones de entrega, de las personas que roban recursos esenciales como el oxígeno”.

Kim Woo-bin como '5-8' en la serie surcoreana "Black Knight" (Foto: Netflix)

2. Song Seung-heon como Ryu Seok

Song Seung-heon, que apareció en series de televisión como “Autumn in My Heart”, “Summer Scent”, “East of Eden”, “My Princess”, “When a Man Falls in Love” y “Player”, da vida a Ryu Seok, el rico y solitario heredero del Grupo Cheonmyeong que gobierna el mundo con oxígeno como arma.

Song Seung-heon como Ryu Seok en la serie surcoreana "Black Knight" (Foto: Netflix)

3. Kang Yoo-seok como Sa-wol

Kang Yoo-seok, que ha participado en dramas como “The Hymn of Death”, “Melting Me Softly”, “Once Again”, “Mystic Pop-up Bar”, “Start-Up”, “Beyond Evil”, “Light On Me” y “Payback”, asume el rol de Sa-wol en “Black Knight”. Se trata de un niño refugiado que idolatra el ‘5-8′ y sueña con seguir sus pasos.

Kang Yoo-seok como Sa-wol en la serie surcoreana "Black Knight" (Foto: Netflix)

4. Esom como Seol-ah

Esom, actriz y modelo surcoreana que apareció en películas como “Man on High Heels”, “Scarlet Innocence”, “Like for Likes”, “Warriors of the Dawn”, “Microhabitat”, “Phantom” y “Boksoon debe morir”, interpreta a Seol-ah, miembro del Comando de Inteligencia de Defensa que comparte una estrecha relación con la familia de Sa-wol.

Esom como Seol-ah en la serie surcoreana "Black Knight" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Black Knight”:

Kim Eui-sung

Jin Kyung como el presidente.

Nam Kyung-eup como Chairman Ryu.

Roh Yoon-seo como Seul-ah.

Lee Joo-seung

Jung Eun-seong

Lee Sang-jin

Lee Dam

Lee Soon-won

Heo Hyeong-gyu

Bae Myung-jin

Yoo In-hyeok

Jang Mi-gwan

Yoo Hyuk-jae

Yang Jeong-doo

Han Sang-gil

Zo Zee-an

¿DE QUÉ TRATA “BLACK KNIGTH”?

De acuerdo con la sinopsis de “Black Knigth”, “ambientada en el año 2071, donde el mundo ha sido diezmado por la contaminación tóxica del aire. Solo alrededor del 1 por ciento de la población ha sobrevivido y ahora existe una clase social estricta. La gente rara vez sale de sus casas y, cuando lo hacen, usan máscaras de gas debido a la contaminación del aire. Los ciudadanos dependen en gran medida del servicio de entrega de paquetes para sus necesidades. Los repartidores, conocidos como caballeros, entregan los paquetes y también los protegen de los ladrones.