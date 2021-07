Mantener a un personaje por más de diez años no es nada sencillo y eso lo sabe la mismísima Scarlett Johansson, la cuál le dice adiós a universo cinematográfico de Marvel Studios con la película que le rinde homenaje al papel que represento durante años, Black Widow, y que también llena algunos de los ‘huecos argumentales’ que se preguntaron muchos durante un buen tiempo.

En la conferencia de prensa global, Scarlett habló de lo que significó su papel como la Viuda Negra y cómo se sintió representándola en esta película, confirmando que Natasha Romanoff estuvo siempre sola y que aquí la vemos más sola que nunca, en especial al inicio de la cinta.

“Siempre había sido parte de algo, sea el programa Red Room, la agencia S.H.I.E.L.D o posteriormente los Avengers. Siempre había sido parte de un algo más grande que ella (...). Pero nunca la habíamos visto así de sola. Así que éste era un lugar divertido desde el que empezar: está llena de dudas y deja un montón de puertas abiertas por las que entrar”, acotó Johansson a los medios de prensa internacionales.

Sin embargo, ¿cómo se planteó la idea de hacer una película de Black Widow tras muchos años?

La respuesta a esto la tienen la misma Scarlett Johansson así como también el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige y es que para la planificación de la cuarta fase del MCU, una retrospectiva no sonaba nada mal y es que (alerta spoiler por si no lo han visto), Natasha no merecía ser despedida solamente tal cuál vimos en Avengers Endgame, un homenaje sería perfecto para su personaje.

“Empezamos a hablar sobre esta película cuando estábamos grabando Infinity War y luego Endgame; para ese entonces ya sabíamos lo que le pasaría a Natasha y queríamos estar seguros de que esta decisión la hiciera de manera consciente, que ella sintiera esta determinación. Sabiendo eso tuvimos que trabajar hacia atrás para que ella llegara a un punto en el que eso fuera posible. Sabíamos que en la cinta ella tenía que evolucionar para estar en un lugar en el que sintiera que estaba avanzando en su vida y había resuelto el trauma de su pasado. Fue una forma muy extraña de trabajar, nunca había hecho algo como eso antes”.

El significado de la familia y la relación Scarlett Johansson - Marvel Studios

“Amo a nuestra familia Marvel y sé lo especial que es y lo especial que es la experiencia de hacer estas películas. Estoy muy emocionada de ver a otros actores entrando en esto porque espero que se sientan de forma similar como yo me siento”, afirmó.

Scarlett ha formado parte durante más de una década en el UCM y ha visto llegar a personas así como también irse, consolidarse gente que en un inicio no estaba en el mapa y que ahora ha tomado un papel importante no solamente gracias a Marvel, sino también gracias a sus dotes por descubrirse, tal es el caso de la actriz de Midsommar y co-protagonista en Black Widow, Florence Pugh.

Nuestra ‘Viuda Blanca’

Florence Pugh como Yelena Belova en "Black Widow". (Fuente: Marvel Studios)

Sabemos que tomar parte de un papel como el que tiene Florence Pugh en Black Widow no es para nada sencillo y es un reto muy peligroso por el fandom que tiene Marvel Studios; sin embargo, Cate Shortland, directora de la misma, le ofreció un rol que pudiera empatizar de la mejor manera a la hermana de Natasha Romanoff y hacer de Yelena Belova alguien tan disfrutable en pantalla que sentirás como si ya la hayas visto en distintas películas anteriores del UCM.

“Aprecio que Cate Shortland haya sido muy acogedora para ayudarme a descubrir cómo piensa, se mueve y viste Yelena. Para mí fue muy divertido descubrir a este personaje, porque cuando ella sale de la Habitación Roja puede vivir al fin. Puede comprar su propia ropa, su chaleco con mil bolsas, algo que la emociona mucho. Creo que Cate me animó a encontrar las rarezas de este personaje y apoyarme de eso”.

Cate Shortland y la familia de Natasha Romanoff

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 14: Director Cate Shortland attends the 'Berlin Syndrom' photo call during the 67th Berlinale International Film Festival Berlin at Grand Hyatt Hotel on February 14, 2017 in Berlin, Germany. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

“Desde el principio, cuando hablamos de la película, sabíamos que tenía que hablar de dos cosas: Natasha como individuo, lo que le había pasado y quién era ella al principio de la película; y, que debería ser como un paseo en un parque de atracciones, muy estimulante. Así que supongo que pensamos que queríamos que fueran las dos cosas: que fuera crudo y que esas cosas encajaran a la perfección. Así que siempre fue como ponerla a ella en el centro (de la película), pero asegurándonos de no permitir que el trauma de su pasado la arrastrara, sino que respondiéramos (a eso) y, a menudo, lo hacíamos con humor”, mencionó la directora.

Por otra parte, sabe que el mostrar el lado humano de Nat era un poco complicado viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Un universo ficticio donde muchos tienen superpoderes así que hacerla ver humana en una lucha completamente humana era un reto verdaderamente difícil de cumplir, así como también las escenas de peleas que hubo en la película.

“Intentamos hacer fue diferentes peleas. Digamos que estamos viendo una pelea en el puente con el TaskMaster. Ella está tratando de usar sus habilidades, pero ese personaje con el que está luchando puede hacer lo que ella puede hacer básicamente. Entonces ella, Natasha, no puede usar esas habilidades. […] Cuando hablé de la película con el coreógrafo (de las escenas de acción), que se trataba de crear era ver a los humanos pelear, no a los superhéroes. Y luego tendrían que luchar de verdad”, prosiguió Cate.

Palabra del Jefe

Kevin Feige continúa junto con Victoria Alonso, Jonathan Schwartz y Louis D’Esposito en la planeación de lo que sigue en el universo cinematográfico de Marvel y con Black Widow es un ‘feeling’ especial y es que es el retorno a las salas de cine luego de más de un año y algunos meses de la pandemia por Covid-19 y de momentos tan complicados que pasó el mundo, es por esto que con la cinta se reinicia el camino de Marvel rumbo a una Fase 4 ya iniciada por algunas series de televisión que se pueden ver por Disney Plus.

“Bueno, ciertamente esta película y esta historia es un caso particular para Natasha (Romanoff). Pero, la noción de explorar el pasado, presente y futuro del UCM ciertamente está en las cartas para todos nuestros personajes. Esta historia en particular, con este elenco es muy personal y específico para Natasha”

¿Cuando y dónde se estrena Black Widow?

Black Widow se estrenará este viernes 9 de julio en las salas de cine y también a través de Disney Premiere Access.