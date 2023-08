“Blue Beetle” (2023) es una de las películas más esperadas por los fans de DC. El Escarabajo Azul es el primer superhéroe del reinicio del universo cinematográfico a cargo de James Gunn y Peter Safran, por lo que es posible que te preguntes si la cinta tiene alguna escena post-créditos que revele detalles sobre los próximos proyectos de la franquicia. En esta nota, te contamos lo que sabemos al respecto.

Vale precisar que el film de Ángel Manuel Soto cuenta con un variado elenco, en el que destaca el protagonista Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon, Damián Alcázar, entre otras estrellas.

Todos juntos narran la historia de Jaime Reyes, un recién graduado de la universidad que se convierte en el anfitrión simbiótico de una antigua reliquia de biotecnología alienígena. De esta manera, recibe una armadura con poderes extraordinarios e impredecibles que cambiarán su destino para siempre.

¿LAS PELÍCULAS DE DC TIENEN ESCENAS POST-CRÉDITOS?

Desde que “Iron Man” (2008) popularizara la tendencia de incluir escenas post-créditos en su metraje, la gran mayoría de adaptaciones cinematográficas de los cómics han seguido sus pasos.

En ese sentido, DC no ha sido la excepción. Si bien obras como “Man of Steel” (2013), “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016) y “Wonder Woman” (2017) no tuvieron secuencias adicionales, todos sus demás títulos cuentan con una escena posterior a los créditos como mínimo.

Usualmente, estas brindan algunas pistas sobre futuras entregas del DCEU, aunque también representan la oportunidad perfecta para que los directores hagan alguna broma para los fanáticos.

“BLUE BEETLE”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

En el caso específico de “Blue Beetle”, la respuesta corta es SÍ. La película cuenta con dos escenas post-créditos, así que te recomendamos no levantarte de tu butaca si quieres disfrutarlas.

De acuerdo con diversos espectadores que acudieron a las funciones previas al estreno oficial, estas insinúan que pasará “algo más grande” en el DCU.

Por ello, deberás quedarte en la sala del cine de tu preferencia si tienes la intención de visualizar los 127 minutos completos del metraje.

Como mencionamos previamente, el superhéroe protagonista es el primer personaje del reinicio de la franquicia. De esta forma, se suma al Superman de David Corenswet y a la Lois Lane de Rachel Brosnahan en el nuevo reparto de la marca.

¿CÓMO VER “BLUE BEETLE”?

“Blue Beetle” se estrena en México y otros países de Latinoamérica el jueves 17 de agosto del 2023. Al día siguiente, el viernes 18 de agosto, llegará a España y Estados Unidos.

Se espera que también aterrice en la plataforma de streaming HBO Max, semanas después de su distribución en cines.

