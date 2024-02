¡Un dolor irrecuperable! Bradley Thomas, productor de la cinta “Killers of the Flower Moon”, se encuentra de luto tras la muerte de su esposa Isabelle Thomas el pasado 29 de enero. El deceso fue confirmado por los medios de comunicación más importantes de todo Estados Unidos.

Son horas luctuosas en todo Hollywood, en especial, para Bradley Thomas. El talentoso productor del éxito “Killers of the Flower Moon” está atravesando una de las horas más difíciles de su vida tras la muerte de su mujer Isabelle Thomas durante la noche del pasado 29 de enero.

La noticia de la muerte de Isabelle Thomas fue replicada por distintos medios en español (Foto: X)

Tras esta noticia, la presencia del experto en realización audiovisual en la gala de los Óscar aún no está confirmada. Recordemos que “Killers of the Flower Moon” es una de las películas favoritas de la Academia con 10 nominaciones.

¿DE QUÉ MURIÓ ISABELLE THOMAS, LA ESPOSA DE BRADLEY THOMAS, EL PRODUCTOR DE “KILLERS OF THE FLOWER MOON”?

Según los reportes de TMZ, la fémina de 39 años se habría arrojado al vacío desde una habitación del Hotel Angeleno, situado en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Aunque debemos rescatar que no es la versión oficial hasta el término de esta nota.

Asimismo, la Oficina del Médico Forense indicó que la muerte de la mujer se dio por “múltiples lesiones traumáticas” luego de una caída desde varios pisos de altura.

Según TMZ, la esposa de Brandon Thomas se habría suicidado (Foto: TMZ)

En tanto, los informes policiales reseñan que la fallecida no dejó una carta de despedida, aunque el hipotético suicidio no ha sido descartado del todo.

¿QUIÉN FUE ISABELLE THOMAS?

Nacida en la aristocracia inglesa, e hija de Sir Henry Lawrence, Isabelle disfrutó de una vida plagada de lujos y excentricidades. Cursó en las escuelas más laureadas de todo el país, como el King Edward’s School y el Prior Park College, según reportó la revista Hola.

El mismo medio también informa que Isabelle estudió la carrera de ciencias biológicas en la facultad de Oxford, mucho antes de tener una exitosa trayectoria como consultora y presentadora. Llegó a trabajar con el exprimer ministro de Reino Unido, David Cameron.

Medios estadounidenses lamentaron el deceso de Isabelle Thomas ocurrido a fines de enero de 2023 (Foto: X)

Con el tiempo se mudó a Los Ángeles y siguió trabajando como consultora. Ya para ese entonces fue nombrada miembro de la Junta Asesora del Centro de Narradores y Académicos de UCLA.

La mujer de 39 años se casó con Bradley Thomas en 2018. Ambos tuvieron dos hijos en común. Su última aparición en público se dio el 13 de enero pasado, durante un evento público.

Como bien sabemos, Bradley Thomas se encontraba en el mejor momento de su carrera: su cinta “Killers of the Flower Moon”, dirigida por la leyenda Martin Scorsese y estelarizado por Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, ha recibido 10 nominaciones a los Óscar.

Thomas también ha estado detrás de la producción de otras películas como “Dumb and Dumber”, “There’s Something About Mary”, “Kingpin”, “Shallow Hal”, “All the Money in the World”, “Triangle of Sadness”, y muchas más.

La familia del productor y la recién fenecida han instado a los medios, amigos y allegados que se respete este momento tan doloroso, y en lugar de arreglos florales, consideren realizar una donación a una ONG sin fines de lucro para combatir los problemas mentales.

Desde este medio, te enviamos todas nuestras condolencias, Brandon. ¡Descansa en paz, Isabelle!

