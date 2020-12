“Bridgerton” es una nueva serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes que se estrenó en Netflix el 25 de diciembre y se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming. La ficción está basada en las novelas de Julia Quinn y ha sido adaptada a la pantalla chica con algunas modificaciones, pero tratando de respetar el espíritu de los libros.

Ambientada a primeros del siglo XVIII, “Bridgerton” cuenta cómo las adineradas familias del lugar tienen solo dos preocupaciones: una, encontrar un marido rico para sus hijas; y, dos, no salir malparados en alguna de las mordaces crónicas sociales, firmadas bajo seudónimo por una tal Lady Whistledown -a la que presta su voz Julie Andrews- y que todo el mundo lee. Nadie conoce su identidad, que no es revelada, hasta el último episodio.

En el corazón de la historia está la poderosa familia Bridgerton. Un grupo de ocho hermanos muy unidos que deberá navegar por el mercado matrimonial en busca de romance, aventura y amor.

La primera temporada se centra principalmente en Daphne Bridgerton, la hermana mayor y protagonista del primer libro de la saga de Quinn, “El Duque y Yo”. Si estás ansioso por conocer que podrás ver en las próximas entregas-si es que la serie en renovada por Netflix-te mostramos de que trata cada libro, según el portal “refinery29.com”.

La serie se estrenó el 25 de diciembre en Netflix, está basada en las novelas de Julia Quinn (Foto: Netflix)

Libro 1: “El duque y yo”

Se centra en Daphne Bridgerton. Empieza cuando Daphne Bridgerton parece que no puede encontrar un marido y aparece una columnista de chismes llamada Lady Whistledown. Luego aparece el pícaro duque de Hastings y llega a un acuerdo con Daphne: fingirán cortejarse entre sí para que Daphne parezca elegible y el duque parezca capturado. ¿Qué podría salir mal?

Libro 2: “El vizconde que me amó”

Se centra en Anthony Bridgerton, el hijo mayor de la familia y un mujeriego muy conocido. A pesar de eso, es uno de los solteros más elegibles de Londres, aunque nunca ha parecido interesado en casarse. Desafortunadamente, su hermana Kate no está contenta con eso. Pero cuanto más se entromete, más se acerca Kate a Anthony.

Libro 3: “Una oferta de un caballero”

Benedict Bridgerton está en el corazón de esta historia cuando se enamora de una mujer misteriosa en un baile solo para perder el contacto con ella antes de que pueda obtener su nombre. Mientras Benedict busca a la enigmática bailarina, cae bajo la esclavitud de una familiar y hermosa doncella que no puede salir de su mente por mucho que esté comprometido con casarse con su misteriosa señorita.

Libro 4: “Romántico señor Bridgerton”

El lugar central de la historia lo ocupa Colin Bridgerton junto a la mejor amiga de Eloise, Penélope. La joven ha albergado durante mucho tiempo una llama por Colin, pero ha estado de gala en el extranjero ... hasta ahora. De repente, los viejos amigos encuentran una conexión que nunca esperaban, pero llega junto con el descubrimiento de enormes secretos que podrían poner fin a su floreciente romance.

Tráiler de "Bridgerton", serie de Shonda Rhimes para Netflix

Libro 5: “A Sir Phillip con Amor”

Eloise Bridgerton es una solterona y no hay nada que hacer al respecto. Bueno, eso es hasta que recibe una propuesta de un hombre rico que busca una esposa tranquila y sin pretensiones. Pero Eloise no es ninguna de esas cosas, y cuando decide embarcarse en la relación no está nada contenta de conocer al hombre malhumorado y sus dos hijos mal educados que no conocía.

Libro 6: “Cuando era malvado”

Francesca Bridgerton ha sido considerada durante mucho tiempo la más enigmática de las hermanas Bridgerton. Michael Stirling se enamoró perdidamente de ella justo cuando se iba a casar con su prima. Pero han pasado años y ahora ella es libre y están más cerca que nunca, pero no de la manera que Michael quiere. ¿Francesca lo verá alguna vez como algo más que un amigo?

Libro 7: “Está en su beso”

Hyacinth Bridgerton es la comidilla de los ‘Ton; hermosa, ingeniosa, diabólicamente inteligente y, afortunadamente para Gareth St. Clair, habla italiano con fluidez. Aunque preferiría no pasar sus días con Hyacinth, su destino se encuentra en un diario escrito completamente en un idioma que no puede leer. Gareth solicita la ayuda de la hija menor de los Bridgerton para decodificar su historia familiar.

Libro 8: “De camino a la boda”

Gregory Bridgerton se une a su mejor amiga Lucy para ganarse a su amada. Pero, por supuesto, Lucy termina enamorándose de Gregory, lo cual está muy bien, excepto que Lucy también se va a casar y no es con Gregory.

Libro 9: “The Bridgerton: felices para siempre”

Aquí conocemos todas las vidas amorosas de los jóvenes Bridgerton y lo que ocurre con cada uno de ellos. Cabe señalar que hay una novela de Bridgerton completamente nueva sobre Lady Violet, la matriarca de la familia.

Los Bridgerton: la nueva apuesta de Netflix