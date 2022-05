La exitosa serie inglesa de Netflix, “Bridgerton”, es una de las favoritas en todo el mundo, alcanzando a millones de espectadores, convirtiéndose en fanáticos de los capítulos y también de los actores, quienes despliegan su talento en cada escena que nosotros vemos en pantalla.

Uno de los intérpretes que más ha llamado la atención a lo largo de todos los episodios disponibles es Jonathan Bailey, quien podría ser considerado como uno de los principales gracias a su papel de Anthony Bridgerton.

En la primera temporada tuvo momento de mucha tensión debido a su responsabilidad de jefe de la familia, mientras que en la segunda fue el principal personaje, ya que estaba por encontrar el amor.

Todo esto ha hecho que acumule muchos fans en cada rincón del globo, así que, con la finalidad de conocerlo un poco más y dar cierto toque de picardía a las grabaciones de la producción, no está de más que en esta oportunidad recordemos algo gracioso que le tocó vivir.

Jonathan Bailey, actor que interpreta a Anthony Bridgerton no tuvo problema en hablar acerca de una experiencia graciosa durante las grabaciones de la segunda temporada (Foto: Netflix)

LA ESCENA MÁS VERGONZOSA QUE LE TOCÓ VIVIR A JONATHAN BAILEY

En una entrevista con Los Angeles Times, el actor inglés habló de todo un poco y se animó a revelar acerca de los difícil que fue grabar una de las escenas de la segunda temporada, la cual seguramente recordará para toda su vida.

Debido a su protagonismo en la parte 2 de la serie inglesa, su personaje experimentó mayores situaciones pasionales y una escena en la que iba a estar en una bañera, que incluso tenía una cámara por debajo.

“De hecho, había una cámara en el agua entre mis piernas mirándome. Así que fue casi como un parto en el agua. Y recuerdo que después, estaba tan horrorizado conmigo mismo por el día que habíamos experimentado y tan confundido, porque realmente no se lo puedes explicar a nadie”, comentó el artista.

LA ANÉCDOTA MÁS GRACIOSA DE JONATHAN BAILEY

El propio actor revela que ese día pudo salir a un local nocturno para tomar unos tragos con sus amigos, lo cual estaba desarrollándolo con normalidad hasta que sintió que algo no andaba nada bien en sus zonas íntimas.

Y es que, al levantarse sintió que aún llevaba puesta la tanga de modestia, que es como una bolsita para proteger sus partes blandas durante la filmación. Eso, había generado que aquella parte de su cuerpo se irrite.

“Fui a un pub esa noche y tomé una pinta con mis amigos. Cuando me levanté para obtener la segunda ronda, dije: ‘Estoy un poco irritado’. Y me di cuenta de que todavía tenía puesta mi tanga de modestia, porque estaba tan traumatizada y corrí tan rápido del set que ni siquiera me había quitado la bolsita. Todavía lo tengo hasta el día de hoy”, comentó.