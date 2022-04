Después de más de cuatro décadas dedicadas a la actuación, Bruce Willis se retira del mundo de la interpretación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno de lenguaje que afecta su capacidad de comunicación. Una noticia que ha dejado sorprendidos a los amantes del séptimo arte, quienes lamentan que la estrella de Hollywood le haya puesto fin a su larga carrera profesional.

La familia del actor de 67 años dio a conocer la información a través de un mensaje publicado en las redes sociales. “A los increíbles seguidores de Bruce (…) queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, dice parte del texto.

Asimismo, señalaron que es un momento desafiante para todos, pero que con unidad buscarán superarlo “Como Bruce siempre dice: ‘Vívelo a lo grande’ y juntos planeamos hacer precisamente eso”, concluye el comunicado, que está firmado por su actual esposa Emma Heming, su exesposa Demi Moore y las cinco hijas del protagonista de la franquicia “Duro de matar”.

Con dicho mensaje, queda claro, una vez más, la magnífica relación que mantiene toda la familia del histrión, nacido en Alemania el 19 de marzo de 1955. A continuación, te contamos quiénes son todas sus hijas y a qué se dedican. ¿Será que alguna siguió los pasos de su padre?

Cuando Bruce Willis llegó para la proyección de "Moonrise Kingdom" y la ceremonia de apertura de la 65° edición del festival de cine de Cannes el 16 de mayo de 2012 (Foto: Valery Hache / AFP)

LAS HIJAS DE BRUCE WILLIS

La familia de Bruce Willis ha crecido a lo largo de los años. Él se casó en dos ocasiones y fruto de sus matrimonios nacieron cinco hijas.

De su matrimonio con Demi Moore

Bruce Willis y Demi Moore se casaron el 21 de noviembre de 1987 y cerca de trece años después, se divorciaron el 18 de octubre de 2000. Fruto de la unión de los actores nacieron tres hijas.

Rummer

La primogénita del actor Bruce Willis, quien siguió sus pasos en la actuación (Foto: Rummer / Instagram)

Rummer Willis nació el 16 de agosto de 1988 y actualmente tiene 33 años. Al igual que su padre, se dedica a la actuación. Debutó en el cine en 1995 junto a su madre “Now and Then” y al año siguiente apareció en “Striptease”. Ha trabajado con su padre tres veces con: “The Whole Nine Yards” (2000), “Hostage” (2005) y “Combate en el cielo” (2018). En total ha trabajado en casi una veintena de películas para la pantalla grande, mientras que en televisión en once series en total como “CSI: Nueva York” y “Medium”.

La hija mayor de Bruce Willis dio a conocer hace unos años en “Red Table Talks” con Jada Pinkett Smith que vivió una época de adicción a las drogas, pero que ha dejado poco a poco.

La actriz es muy activa en sus redes sociales (Foto: Rummer / Instagram)

A finales de 2020, Rummer publicó en Instagram un post para celebrar que llevaba “cuatro años sobria”. “Estoy muy agradecida por elegirme a mí misma por encima de cualquier necesidad de distraerme o adormecerme. Especialmente el año pasado cuando han surgido muchas cosas no solo para mí, sino para el mundo”, escribió.

En su cuenta oficial de Instagram tiene 936 mil seguidores. En esta red social sube fotos y videos de su día a día.

Scout

La segunda hija del actor de Bruce Willis, a quien le gusta la música (Foto: Scout LaRue Willis / Instagram)

La segunda hija de la estrella de Hollywood es Scout LaRue Willis, quien nació el 20 de julio de 1991 y actualmente tiene 30 años. A diferencia de su hermana, ella se ha inclinado por la música y ha publicado dos singles; el primero se estrenó durante en el desfile de modas de Chloé, en París. Sus temas hablan del amor y desamor.

También ha tenido episodios turbios en su vida. Cuando era menor de edad usó un documento falso para comprar alcohol, hecho por el que fue arrestada y debió cumplir servicios comunitarios.

Su single se estrenó en un desfile de modas (Foto: Scout LaRue Willis / Instagram)

También usó sus redes sociales para señalar que había comenzado una nueva vida disfrutando “completamente el presente, sin filtros, sin ayudas químicas o soluciones fáciles”.

En su cuenta oficial de Instagram tiene 276 mil seguidores. Aunque no publica mucho contenido, sube lo suficiente en esta red social para dar a conocer su trabajo y algunas fotografías con su familia.

Talluah

La última hija de Bruce Willis con Demi Moore (Foto: Talluah Belle Willis / Instagram)

Talluah Belle Willis es la tercera y última hija que tuvo el actor con Demi Moore. Ella nació el 3 de febrero de 1994 y actualmente tiene 28 años. Debutó en el Ball de París, tiene una marca de ropa y una empresa de bebidas sin alcohol. Está comprometida con el director de cine Dillon Buss.

Ella lleva varios años luchando contra la dismorfia corporal, un trastorno mental caracterizado por la excesiva preocupación de la apariencia física o por un defecto físico.

La joven es muy activa en sus redes sociales (Foto: Talluah Belle Willis / Instagram)

“Me castigué por no parecerme a mi madre, después de que me dijeran que era idéntica a mi padre desde que nací. Me molestaba el parecido, ya que creía totalmente que mi cara masculina era la única razón de mi falta de amor. ¡Falso! Yo era/soy intrínsecamente valiosa y digna, en cualquier etapa de la vida, en cualquier tamaño, con cualquier tipo de cabello. (Al igual que tú)”, escribió la joven.

En su cuenta oficial de Instagram tiene 356 mil seguidores. en esta red social publica orgullosa fotos y videos de su día a día, sola o con su pareja, así como de su familia.

De su matrimonio con Emma Heming

El 21 de marzo de 2009, Bruce Willis contrajo nuevamente matrimonio con Emma Heming, una modelo y actriz británica 24 años menor que el actor, en las islas Turcas y Caicos, ceremonia a la que asistieron sus tres hijas mayores. Como el evento no fue legalmente vinculante, se volvieron a casar seis días después. Fruto de su unión nacieron dos pequeñas.

Bruce Willis con su esposa Emma Heming y sus dos pequeñas hijas (Foto: Emma Heming / Instagram)

Mabel Ray

Mabel Ray nació en 2012 y se convirtió en la cuarta hija de Bruce Willis y la primera de Emma Heming.

Evelyn Penn

En 2014, llegó al mundo Evelyn Penn, la quinta hija de la estrella de Hollywood y la segunda de Heming.

En sus redes sociales, la segunda esposa de Bruce Willis publica fotos familiares de los cuatro disfrutando de diferentes momentos.