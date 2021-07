BTS es actualmente el grupo de K-pop más exitoso y popular en todo el mundo. La boyband surcoreana inició en el 2013 y rápidamente cruzó las fronteras para llegar a varios países con su música. La banda se ha destacado dentro de la industria por sus temas, coreografías y estilo, ganando varios premios y conquistando el corazón de millones de seguidores.

El famoso grupo tiene como integrantes a Jin; Suga; J-Hope; RM; Jimin; V y Jungkook, quienes se lanzaron al mercado musical cuando eran unos adolescentes y ahora son considerados ídolos K-pop. Si bien BTS se formó en el 2010 en Seúl (Corea del Sur), hizo su debut de manera oficial en el 2013 bajo la compañía Big Hit.

Han pasado 8 años desde que ingresaron al competitivo mercado musical y los siete integrantes de BTS han ganado fama y fortuna. Actualmente, la boyband surcoreana es una de las más solicitadas en el mundo entero y el dinero que generan llega a cifras millonarias. Entonces, ¿en cuánto está valorizado el famoso grupo K-pop?

BTS: EN CUÁNTO ESTÁ VALORIZADO EL FAMOSO GRUPO SURCOREANO

BTS vale más de 36 mil millones de dólares al año, según un estudio del Instituto de Investigación Hyundai, publicado en el South China Morning Post. Y es que la boyband es más que un grupo de K-pop para la economía de Corea del Sur pues representan mucho dinero para las grandes firmas de la industria musical.

La banda surcoreana hizo su fortuna a través de su música, ventas de álbumes, conciertos, mercadería y patrocinios. A pesar de cantar principalmente en coreano, BTS es uno de los grupos musicales más influyentes y populares en el mundo. Todo lo que tocan, parece convertirse en oro.

Su álbum de abril de 2019, “Map of the Soul: Persona”, vendió casi 3.4 millones de copias en un mes y estableció un récord en Corea del Sur. También han conseguido acuerdos de patrocinio y asociaciones con marcas como Coca-Cola, Hyundai y Puma.

Los ingresos de BTS también crecieron gracias a que el grupo K-pop lanzó dos películas de sus conciertos. La cinta de 2018, “Burn the Stage”, recaudó más de 20 millones de dólares en todo el mundo. Su película más reciente, “Love Yourself in Seoul”, recaudó más de 10 millones de dólares durante su estreno en enero de 2019.

Gracias al éxito de BTS, la popularidad de Corea del Sur también aumentó. Según los informes, unos 800,000 turistas eligieron el país asiático como su destino de viaje debido a la banda de K-pop.

Su popularidad también aumentó el atractivo de los productos surcoreanos, como ropa, cosméticos y alimentos. Según Business Insider México, eBay vio un aumento en las ventas de mercancías gracias a BTS. En abril de 2019, eBay Corea dijo que las ventas habían aumentado más del 50% en un año.

Corea del Sur ahora tiene al menos mil millones de dólares en exportaciones de consumidores asociadas con BTS. Se prevé que generen un valor económico de 37.000 millones de dólares durante los próximos 10 años.

Actualmente, los integrantes de BTS viven en una mansión ubicada en Hannam de Hill, una de las zonas más codiciadas y costosas de Seúl.