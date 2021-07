BTS, el grupo surcoreano compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, no solo ha conquistado el mundo entero con sus canciones, sino también por el carisma de sus integrantes.

Uno de los miembros más queridos de BTS es Park Ji-min, más conocido como Jimin. El cantante de 25 años ha logrado ganarse el cariño de los ARMY, fandom de la banda K-pop, con su divertida y espontánea personalidad.

Sin embargo, una fotografía publicada por V ha ocasionado que los seguidores de la boy band quieran mucho más a Jimin, ya que es fan de los dramas coreanos e incluso los ve mientras toma un baño.

JIMIN ES FAN DE LOS DORAMAS

Cuando uno se engancha con una serie es casi imposible dejarla de ver hasta no saber qué pasa en el último episodio. Jimin no es la excepción y su compañero de grupo reveló lo que hace con tal de no perderse ningún capítulo de su dorama favorito, “I Hear Your Voice”.

A través del Twitter oficial de la banda, V compartió una foto de Jimin mientras se estaba bañando, pero al mismo tiempo veía su drama favorito. Según la historia detrás de la foto, el cantante de 25 años tenía que irse a bañar, pero no quería dejar de ver la serie.

En ese contexto, V decidió acompañarlo y colocó la computadora encima de un soporte para que lo mirara desde la bañera. La foto quedó para el recuerdo en las redes sociales de BTS, la cual se volvió viral entre todos los ARMY.

Jimin viendo "I Hear Your Voice" mientras se baña (Foto: Twitter)

¿DE QUÉ TRATA “I CAN HEAR YOUR VOICE”?

“I Can Hear Your Voice” titulada en español como “Oigo Tu Voz” y “La voz de tu amor”, es una serie de televisión surcoreana que se estrenó en el 2013. La historia narra la vida de unos abogados que representan a clientes que no tienen posibilidades de ganar.

Park Soo Ha, es un chico de escuela secundaria que adquirió la capacidad sobrenatural de leer los pensamientos de la gente tras un accidente, en el cual falleció su padre. Él ayudará a Jang Hye Sung a resolver sus casos y a la vez buscará a la mujer que prometió proteger 10 años atrás.

JIMIN REVELA CUÁL IBA A SER SU NOMBRE ARTÍSTICO

Recientemente, los integrantes de BTS estuvieron como invitados especiales en el programa “The Tonight Show” conducido por Jimmy Fallon, los artistas promocionaron el tema “Permission To Dance” y el Single CD “Butter”.

Durante la entrevista los jóvenes cantantes contestaron algunas preguntas sobre su pasado y carrera, es así como Jimin contó la historia detrás de sus posibles nombres de debut.

El conductor le preguntó si era verdad que su nombre artístico iba a ser “Baby J”. El artista surcoreano confirmó la información y dijo que debido a que sonaba raro, prefirió usar su nombre real.