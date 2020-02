Si hay algo que caracteriza a la banda de Kpop BTS más allá de sus grandes canciones y sus integrantes, es su poderoso ARMY y es que sus seguidores son capaces de todo con tal de defenderlos. Un claro ejemplo es lo sucedido este fin de semana luego que concursante de ‘La Academia’, Angie Flores, interpretara unas estrofas de “Blood Sweat & Tears”, ¿qué sucedió?

Todo se inició luego que la joven hiciera que todos los jueces del reality musical de México se pusieran de pie para aplaudir su participación con el tema “7 Rings” de Ariana Grande, con el que demostró lo bien que canta en inglés.

Horacio Villalobos, Alexander Acha y Héctor Martínez apoyaron a Danna Paola quien indicó “me encanta la manera en que la transformaste para ti, yo vi una súper estrella sobre el escenario (…) es increíble lo que haces, obviamente, cantar en inglés, una canción que tiene ciertos ritmos, hay que pensar en todo al mismo tiempo”.

Tras esto, fue Adal Ramones quien dio a conocer que Angie Flores sabe algunas canciones en coreano y la invitó a interpretar una estrofa ante los jueces. Tras dudarlo un poco entonó “Blood Sweat & Tears” de BTS, pero fue un comentario que hizo la concursante hacia uno de los integrantes de la banda lo que desató una ola de críticas y ataques en redes sociales por parte del ARMY.

Video indignó a miles

La controversia se desató antes de que Angie cantara en la gala del último domingo el tema de BTS. Un video de la concursante dentro de La Academia, en el que llamaba “feo” a uno de los integrantes de la boy band surcoreana, enfadó a las fans y la discusión se convirtió en tendencia en Twitter donde se creó el hashtag #AngieArmyTeCancela.

“Angie es tendencia porque las armys descubrieron un video de ella donde habla mal del líder de BTS y la están cancelando para que ya no voten por ella”, escribió el usuario, mientras que otro dijo “como fandom que apoyamos a los chicos por su talento y forma de ser, hemos decidido retirar nuestro apoyo hacia Angie, quien lo tenía de manera incondicional por nuestro factor común BTS”, escribieron en Twitter desde la cuenta BTS Army’s Honduras (@BTS_016Honduras).

Y es que desde que llegó a La Academia, Angie Flores se declaró fan de BTS y a menudo se viste con prendas de merchandising del grupo, es por eso que no faltaron quienes salieron a defenderla pues como seguidora tiene derecho a decir quién le parece atractivo y quién no.

“Angie es army, claro está. En BTS hay 7 integrantes, por lo tanto, si falta uno no es BTS, pero gente no seamos parte de ese fandom tóxico como nos tienen tildados, no vayan a insultar a la niña y si ya no la vamos a apoyar por ser “army” que sea por su talento o por hondureña”, escribió una usuaria identificada como @midnightnoon.

Podré estar fea pero al menos no hice el ridículo diciendo que soy army y despues hablo mal de Namjoon, Jin y Taehyung.#Angie #AngieArmyTeCancela#AngieCancelada #LaAcademia pic.twitter.com/yeagVRe8ur — JadeMorgan ⁷ (@JadeMorgan24) February 3, 2020

Pese a la polémica generada por sus comentarios sobre BTS, su poderosa interpretación en el escenario de ‘La Academia’ sigue posicionando a la joven como una de las favoritas para ganar el reality musical de TV Azteca.

¿Qué significa ser parte del ARMY de BTS?

Ser parte del ARMY no solo significa saber todas las canciones de BTS, apoyarlos en los nuevos lanzamientos, presentaciones o saberse el nombre y apodos de sus siete miembros, sino que va mucho más allá.

ARMY en realidad significa Adorable Representative M.C. for Youth y el término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap, es decir, que sus fans son especiales para ellos.

Además, las seguidoras de BTS siguen los valores que les han enseñado Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook y tienen en claro que no pueden atacar a otros fandoms y hacer caso a los comentarios de haters en las redes sociales.

