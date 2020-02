Creo que este 14 de febrero es un día en el que muchas personas se dan la libertad de llorar por ese amor que pudo y no fue o simplemente por la soledad que representa el tan nombrado San Valentín si estás solo o sola, así que para que no sientas esta fecha muy pesada y si quieres botar esa carga emocional que sientes, aquí te dejamos 5 series coreanas que debes de ver para que llores a cántaros y te liberes de esa presión sin darte cuenta.

ALERTA DE SPOILERS

Probablemente te contemos partes de algunas series que puedan ser consideradas como spoilers así que si todavía quieres ver sin enterarte de nada, frena aquí mismo.

'Goblin' nos narra la historia de la tristeza que pasan varios seres vivos en el día a día.

Esta es una historia que engloba una trama sobrenatural y es que en este podemos tener como protagonista a Goblin (el cuál su verdadero nombre es Kim Shin y es interpretado por el reconocido actor Gong Yoo) y a una pequeña estudiante de escuela secundaria, Ji Eun Tak (interpretada por Kim Go Eun), la cuál puede comunicarse con fantasmas y seres que ya están en una ‘mejor vida’. La historia trata de de la vida de algunos seres vivos en su pasado y presente. Todo lo que sufren y consiguen en base a esfuerzo así como pérdidas repentinas que nos ‘rompen’ el corazón. Estas van desde un perro que espera a su dueño sentado (mismo Hatchiko) hasta alguien que espera a su ser querido en ‘otra vida’. La historia del ‘ángel de la muerte’ ha conmovido a más de uno también.

'I'm sorry, i love you' ha narrado una muy triste historia con personajes que, desde que son niños, la pasan muy mal.

Este es uno de los Kdrama más renombrados en todo el mundo. Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) es el nombre del protagonista de la serie y este, desde pequeño, ha llevado una vida muy difícil puesto que fue abandonado por toda su familia en la calle, adoptado por una persona que abusó de este siendo forzado a vagar toda su vida hasta que conoce a Song Eun Chae (Im Soo Jung), persona por la que Moo Hyuk continúa enfrentando la dura lucha en su día a día.

'Winter Sonata' es también otra de las más tristes historias que podrás ver. Fijo una lágrima vas a botar.

Bae Yong Joon y Choi Ji Woo fueron los protagonistas de esta serie que marcó un hito en la historia de los Kdrama en todo el mundo y es que hizo que tenga varias versiones de la misma en todo el planeta. La historia de Winter Sonata se centra en Joo Sang (Bae Yong Joon) y Yoo Jin (Choi Ji Woo), los cuáles tenían un amorío hermoso y muy dulce; sin embargo, un accidente automovilístico hace que Joon Sang pierda su memoria y su madre (sobreprotectora por cierto) se lo lleve a Estados Unidos. Tras unos años recupera la memoria y vuelve a Corea para darte cuenta que todo lo que conocía era muy distinto a lo que recordaba, en busca de su verdadero amor.

'Stairway to heaven' es considerado por muchos como uno de los pilares del Kdrama que tiene seguidores y adaptaciones en todo el mundo.

La tristeza de ‘Escalera al Cielo’ encandila a miles de personas y es que sigues la secuencia de la serie esperando a que esta tenga algún final feliz. Han Jung Suh (Choi Ji Woo) y Chan Song Joo (Kwon Sang Woo) son dos personas que se conocieron en su infancia y que dieron su unión tras la pérdida de un ser querido. La trama se da luego de que una madrastra llegue para hacerles la vida imposible y con ello muchas calamidades que van desde enfermedades terminales hasta pérdidas de memoria, maltrato y más. No te la puedes perder.

Autumn in my Heart es una de las mejores series coreanas y que seguramente te sacará más de una lágrima.

Un clásico de clásicos en los Kdramas y también uno de los más conocidos en la historia de estas series. Adaptada en muchos países en el mundo, ‘Autumn in My Heart’ fue lanzada en el año 2000 y esta nos cuenta la historia de dos chicas que son separadas de sus familias al nacer. Lo curioso es que cada una es llevada por la familia de la otra y no se enteran sino hasta su adolescencia. Yoon Eun Suh (Song Hye Kyo) creció creyendo que Yoon Joon Suh (Song Seung Heon) era su hermano pero se dio cuenta de que esto no es así, es aquí donde va rondando la trama de un amor ‘prohibido’. La escena de la playa te va a sacar más de una lágrima.

¿Ya viste las cinco series o concuerdas con nuestra lista? ¿Qué otros Kdrama consideras que son super tristes? Coméntanos en nuestras redes sociales qué te pareció.

TE PUEDE INTERESAR:

MÁS VIDEOS

