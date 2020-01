La edición número 34 de los Golden Disc Awards, que fueron celebrados los días 4 y 5 de enero en las instalaciones del Gocheok Sky Dome en Seúl, Corea del Sur, trajo consigo una serie de momentos memorables, pero fue la vestimenta de la actriz Han Ye-Seul la que se ganó gran parte de reconocimiento de lo más insólito en la segunda noche de premiaciones.

Imitando al estilo del personaje de Yennefer de la historia del videojuego y ahora serie de Netflix, ‘The Witcher’, Ye-Seul dejó a más de uno de sus seguidores con la boca abierta.

Un vestido corto con flores oscuras de tonos verduzcos y negros, y un pendiente en forma de septum que adornaba sus cavidades nasales, fueron algunas de las características que generaron gran impacto en la legión de seguidores de la actriz de series y películas surcoreanas.

Como señaló Ye-Seul, su estilo responde al interés por el juego de ‘The Witcher ’, que últimamente la ha “poseído” y que esa era la razón por la cual llevó este maquillaje negro difuminado.

El momento en el que la actriz deslumbró a sus seguidores era el ideal para generar impacto, pues fue la encargada de entregar el Premio Popularidad TikTok Golden Disc a la banda de K-pop, BTS, quienes también lograron los galardones de Álbum del Año y División Álbum Bonsang, los más importantes de la noche.

La actriz señaló ser también fan de la banda, agregando que se puso nerviosa al momento de entregarles el galardón y les deseó felicidades.

Sin embargo, los comentarios a la vestimenta de Yen-Seul no han sido del todo agradables, ya que hay quienes han criticado su estilo por no estar acostumbrados a él.

“Las personas a mi alrededor me dijeron que no hiciera esto", señaló Han en relación a su vestimenta, agregando que no iba a dejar de hacerlo porque era en todo lo que pensaba.

Asimismo, la actriz agregó días después un video en su cuenta de YouTube donde explicaba el proceso de su vestimenta de aquel día, donde explicó que su maquillaje tomó una hora, su cabello otra hora, y que el ponerse el vestido tomó hora y media.

