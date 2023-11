“Yet to Come” fue el último concierto que BTS dio antes de anunciar su pausa momentánea como grupo para cumplir con su servicio militar obligatorio. El gran evento del mundialmente famoso grupo de k-pop se realizó el 15 de octubre del 2022 en Busan, Corea del Sur, y al ser gratuito, reunió a aproximadamente 50,000 personas.

Los fans que no pudieron llegar al punto de encuentro vieron a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en el escenario gracias a una transmisión simultánea en la plataforma Weverse, a la que se conectaron otros 49 millones de espectadores de distintas partes del mundo.

Debido a que se trata del último concierto de BTS, “Yet to Come” se convirtió en una película que se estrenó en febrero del 2023 y recaudó más de 29 millones de dólares en la taquilla global.

La versión cinematográfica de “Yet to Come”, producido como colaboración entre HYBE, CJ 4DPlex y Trafalgar Releasing, que también ha trabajado en la distribución internacional de “The Eras Tour” de Taylor Swift, podrá ser reproducida una y otra vez por los fans de BTS, ya que llegará a Amazon Prime Video.

BTS dio su último concierto el 15 de octubre del 2022 en Busan, Corea del Sur (Foto: BTS / Instagram)

¿CÓMO Y CUÁNDO VER “BTS: YET TO COME”?

“BTS: Yet to Come” estará disponible en Amazon Prime Video desde el jueves 9 de noviembre de 2023 a nivel mundial, excepto en Japón, país al que la película llegará el 1 de diciembre.

Por lo tanto, para ver la película de BTS solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

LAS CANCIONES QUE INCLUYE “BTS: YET TO COME”

Esta es la lista de canciones de BTS que Army podrá disfrutar en “Yet to Come”:

Mic drop

Run BTS

Run

Save me

00.00

Butterfly

Ugh!

BTS chapter part.3

Dynamite

Boy with luv

Butter

Ma city

Dope

Fire

Idol

Young forever

For youth

Spring day

Yet to come