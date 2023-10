“Buenas noches, mundo” (“Good Night World” en inglés) es un anime de Netflix que sigue a los cuatro integrantes infelices de una familia disfuncional que se abstraen en un juego de realidad virtual en el que todos logran formar un núcleo familiar feliz con ellos mismos.

Se trata de una adaptación del manga de Uru Okabe que empezó en 2016 y que cuenta con un total de 5 volúmenes publicados. Katsuya Kikuchi está a cargo de la dirección del proyecto del estudio NAZ, con composición de serie de Michiko Yokote.

El elenco de voces de “Buenas noches, mundo”, que cuenta con Rena Okuyama en el diseños de personajes, está conformado por Daisuke Hirose, Nobunaga Shimazaki, Akio Otsuka, Aya Endo, Aoi Yuki, Ryohei Kimura, Hiroki Nanami, Kenjiro Tsuda, Rie Takahashi y Inori Minase.

Daisuke Hirose le da voz a Ichi / Taichiro Arima en el anime "Buenas noches, mundo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BUENAS NOCHES, MUNDO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Buenas noches, mundo”, “en el juego online ‘Planet’ existe un poderoso equipo formado por cuatro jugadores. Este equipo se conoce como ‘La Familia Akabane’, y sus miembros son una ‘falsa’ familia que solamente existe en el juego.

No obstante, lo que los propios miembros no saben es que en la vida real son una familia que está completamente rota: un hermano que no sale de casa, otro con bastante éxito en la vida, un padre al que sus hijos no respetan y una madre a la que le da igual el hogar”.

¿CÓMO VER “BUENAS NOCHES, MUNDO”?

“Buenas noches, mundo” se estrenará en Netflix el jueves 12 de octubre de 2023, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BUENAS NOCHES, MUNDO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BUENAS NOCHES, MUNDO”

Daisuke Hirose le da voz a Ichi / Taichiro Arima

Nobunaga Shimazaki le da voz a AAAAA / Azuma Arima

Akio Otsuka le da voz a Shiro Akabane / Kojiro Arima

Aya Endo le da voz a May / Sayaka Arima

Aoi Yuki le da voz a Pico

Ryohei Kimura le da voz a Shigatera

Hiroki Nanami le da voz a Sasumata

Kenjiro Tsuda le da voz a Leon

Rie Takahashi le da voz a Hana Kamuro

Inori Minase le da voz a Aya Arima

El afiche del anime "Buenas noches, mundo" (Foto: Netflix)