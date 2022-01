Si nos referimos a música regional mexicana que pone a medio mundo entonar a todo pulmón sus temas, sin duda alguna hablamos de Los Dos Carnales y El Fantasma, cuyas letras de sus canciones se llegaron a popularizar en diferentes países.

Aunque se alzaron con una fama indiscutible en 2020, esta no habría sido posible si es que la canción que los llevó a estar en la cima no hubiera salido de la inspiración de nada más ni nada menos que de Edén Muñoz.

A continuación, te contamos cuál es el título del tema que compuso el vocalista de la agrupación Calibre 50, quien no solo destaca en dicho género, sino también en el pop.

En la agrupación Calibre 50, el artista nacido en Sinaloa el 25 de setiembre de 1990 es cantante, compositor, vocalista y acordeonista (Foto: Edén Muñoz / Instagram)

LA CANCIÓN DE EDÉN MUÑOZ QUE VOLVIÓ FAMOSOS A EL FANTASMA Y LOS DOS CARNALES

En 2020, Los Dos Carnales y El Fantasma se popularizaron con el tema “Cabrón y vago”. Tanto fue el éxito que no se les ocurrió mejor idea que iniciar una gira que llevaba el mismo nombre, llegando a viralizarse.

Edén Muñoz fue quien dio a conocer que él es uno de los creadores de dicho éxito, que suena sin faltar en las reuniones; al tiempo de contar que todos pusieron sus aportes para que se convierta en un hit.

Aunque está feliz de haber contribuido a que la canción se popularice, lamenta no haber participado de las grabaciones. “Una de las cosas que me arrepiento es de no haber grabado la canción con ellos porque me invitaron cuando la grabaron en vivo, pero a pesar de que no pude ir a grabarla en vivo, me siento participe del éxito de esta rola”, declaró.

El grupo goza de éxito tras su primer lanzamiento en radio y televisión nacional “Vida Ventajosa”. Aquí cada uno con sus instrumentos musicales (Foto: Los dos carnales / Instagram)

LETRAS DE “CABRÓN Y VAGO”

He revisado el pasado de lo mal que me he portado,

he sido cabrón, ni se diga vago;

muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado.

Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo;

por eso de gusto brindo por las damas y por los amigos.

Así como Don Gabino nunca he entendido razones,

he sido el villano de mil corazones...

Vives pa’ morirte y al perder la vida, no hay devoluciones

y aquí lo esperamos, compa grande y Y arriba Badiraguato.

Pero qué tanto es tantito una Toluca de vino,

un sincero abrazo para mis amigos

cuando no hay dinero y eres requerido, sé agradecido.

No tengo necesidades de mendigar amistades, vale el corazón no las cantidades

y arriba y abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase.

Ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos,

de los que se fueron y que me quisieron;

hoy me tomo un trago y miro pa’l cielo.

Llevo sus recuerdos...

¿QUIÉN ES EDÉN MUÑOZ?

Rodolfo Edén Muñoz Cantú es un cantante y compositor mexicano, vocalista y acordeonista de la agrupación Calibre 50. Él nació en Los Mochis, Sinaloa, el 25 de septiembre de 1990.

Ha creado temas como “Cerrando ciclos” (Banda MS), “Tú me caíste del cielo” (Rio Roma), “Tus desprecios” (Pepe Aguilar y El Fantasma), “Creí” (Gerardo Ortiz), entre otras.

Este artista que se encuentra posando ante la cámara toca diversos instrumentos como: acordeón, guitarra y piano (Foto: Edén Muñoz / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS DOS CARNALES?

Los Dos Carnales es un grupo musical mexicano liderado por los hermanos Poncho e Imanol Quezada. Esta banda se ha destacado por interpretar sencillos en el género regional mexicano, además de alternar con el corrido, siempre intentando componer canciones que hablen de la gente de pueblo, de gente trabajadora.

Comenzaron su carrera desde muy jóvenes y en 2018 estrenaron su primer disco en vivo, con el que logran ganar la fama anhelada. Al año siguiente continúan con el lanzamiento de los sencillos “El sonriente de Durango”, “Vida ventajosa”, “Tristes navidades” y “Moños negros”, además estrenan su EP “Dio vuelta la moneda”.

Poncho e Imanol Quezada son amantes de los tatuajes, por ello muestran las grabaciones que se hicieron en diferentes partes del cuerpo (Foto: Los dos carnales / Instagram)

¿QUIÉN ES EL FANTASMA?

Alexander García es un cantautor mexicano de música regional mexicana conocido como El Fantasma. Él nació en Las Cañas, Durango, y antes de convertirse en cantante estuvo trabajando como jardinero durante seis años.

Interpreta música regional mexicana y corridos sobre gente trabajadora. En las redes sociales, los fanáticos lo apodan el “Rey del metro”. Fue finalista en los Premios Billboard de la Música Latina 2019. En 2019, su sencillo “Encantadora” se ubicó en el número 1 en Regional Mexican Airplay. En agosto de 2021, repitió el puesto “Soy Buen Amigo”.