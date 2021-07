Desde hace algunos años, Camila Cabello se ha vuelto una de las celebridades más solicitadas en las redes sociales. Tras su paso por el famoso grupo femenino “Fifth Harmony”, la cantante de raíces cubanas ha sido noticia por su físico y también por su relación desde el 2019 con Shawn Mendes. A continuación, te contamos 10 cosas que debes saber si es que te consideras uno de sus seguidores.

La artista publicó un video en su cuenta de TikTok, en donde hace una reflexión intensa sobre su cuerpo. “Estoy usando un top que muestra mi barriga, y no me la estaba metiendo. Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no la mete todo el tiempo. Y yo estaba como, ‘Maldita sea’”, se le escucha decir a la intérprete.

“Entonces me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y tenemos que ser dueñas de eso, cariño”, agregó.

LAS 10 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE CAMILA CABELLO

1. SU NOMBRE NO ES CAMILA CABELLO

Así como la mayoría de artistas de renombre, la joven cantante conocida como Camila Cabello, en realidad se llama Karla Camila Cabello Estrabo. Se dice que para el ambiente artístico, Camila pegaba mejor que Karla, así que decidió que se llamaría de esa manera y vaya que el público lo ha aceptado.

2. ES VEGANA

Camila Cabello lleva un régimen alimenticio estricto el cual se basa en comida vegana. Para ser más precisos, desde el 2018, ella sigue ese estilo de vida.

3. SU SALIDA DE “FIFTH HARMONY” FUE DRAMÁTICA

En el 2016, Camila Cabello salió el grupo femenino “Fifth Harmony”, aunque no fue de la manera que más le hubiese gustado. Sus excompañeras la acusaron de negarse a las reuniones de grupo y de no ayudar a que el grupo se mantuviese “vivo”.

4. NO HABLABA INGLÉS

Pese a que tiene la residencia de los Estados Unidos, Camila Cabello al principio no sabía nada del idioma inglés. Cuando a penas tenía 5 años, ella se mudó a territorio norteamericano desde México. Su principal fuente de aprendizaje del idioma fue cuando empezó a ver dibujos animados.

5. SU EXTRAÑA MANERA DE MANEJAR EL ESTRÉS

Camila Cabello ha pasado por periodos de estrés al igual que otras celebridades. Ella ha contado que para vencer sus nervios se imagina a todos en el baño. Algo que para muchos suena gracioso, pero que a ella le funciona muy bien.

6. ES MUY CARITATIVA

El dinero y la fama que tiene sobre sus hombros no la han hecho desviarse del camino de los más necesitados. Desde el 2016 tiene contacto con asociaciones que realizan acciones de beneficencia como Save the Children, OMG Everywhere y Children’s Health Fund. También estuvo presente en las recaudación de fondos para las víctimas del huracán en Puerto Rico.

7. LA CONFUNDEN SEGUIDO CON SELENA GÓMEZ

Por esas cosas de la vida, Camila le confesó a Buzzfeed que a menudo por la calle la han confundido con Selena Gómez. Para muchos de sus seguidores, esto es porque ambas son mujeres hermosas.

8. SU PRIMERA CANCIÓN COESCRITA FUE SHAWN MENDES

Cabe resaltar que cuando esto pasó ambos aún no tenían una relación como la de ahora. Dicha composición se llamó, “I Know What You Did Last Summer”.

9. CAMILA ES AMANTE DE LOS PLÁTANOS

Como dijimos hace un momento, Camila Cabello siempre cuida su alimentación. Pero, si queremos saber cuál es su fruta favorita, pues diremos que este es el plátano. Ella se ha confesado amante de las bananas, con las cuales ha posado muchas veces para sus fotografías en sus redes sociales.

10. LE TEME A LOS TIBURONES

Una de las principales fobias de Camila Cabello son los tiburones. Se dice que para que ella pueda vencer este miedo, fue a bucear junto a su familia; aunque la experiencia no fue del todo satisfactoria, pues pensaba todo el rato que el animal estaba detrás de ella, al punto de que se orinó un poco.