Hace unos días, Camila Cabello fue ‘cazada’ por varios paparazzi cuando se encontraba entrenando en la calle. Las fotografías que le tomaron no tardaron en volverse virales en las redes sociales, acumulando cientos de comentarios en cuestión de pocas horas.

Algunos de estos pronunciamientos fueron ataques contra la cantante por su aspecto físico. Sus admiradores no demoraron en contestar tales afrentas con videos y posts.

En ese contexto, Camila Cabello compartió en TikTok un clip que grabó mientras conducía su auto. A través de este, la exintegrante de Fifth Harmony dio un mensaje completamente positivo.

“Estoy agradecida por este cuerpo, que me permite hacer lo que necesito hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa”, dijo en su video, la cual tiene más de 20 millones de reproducciones y casi 4 millones de likes.

De igual manera, la intérprete de “My Oh My” y “Never Be The Same” pidió que dejen de criticar a las personas que no tienen el abdomen plano y aseguró que todas las mujeres son hermosas.

