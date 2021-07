El nombre de Saúl “Canelo” Álvarez no solamente es reconocido por su gran destreza en el ring de box, sino también por estar ligado a las personas más influyentes de México, sobre todo, a millonarios y a prósperos empresarios que destacan en distintos rubros comerciales. Actualmente, también es dueño de algunos negocios que le generan jugosos ingresos.

Es así que el boxeador ha sabido sacar provecho de su deporte favorito -box- que le genera importantes sumas de dinero con cada pelea que sostiene contra sus distintos adversarios, pero a pesar de ello, no ha sido ajeno a la buena inversión y al buen manejo de su dinero.

Por ello, se puede decir que sus inversiones le han dado gran rentabilidad durante algunos años y hoy por hoy continúa obteniendo buenas ganancias.

¿CUÁLES SON LOS OTROS NEGOCIOS DE “CANELO”?

El mismo Sául “Canelo”, en una entrevista con Graham Besinger, reveló cuáles son los negocios en los que ha mantenido invertido su dinero.

Cabe destacar que el boxeador ha estado dentro del grupo de deportistas que más dinero ha generado al año, de lo que gana con cada pelea, así como las ganancias de lo que invierte.

“No me gusta arriesgar todo el dinero, tiene que ser inteligente y saber cuánto dinero poner y si lo arriesgas es para ganar. No hay que ser tan p***jo”, dijo.

“CANELO” Y LA VENTA DE GASOLINA

Uno de los negocios del boxeador es la venta de gasolina. Es por ello que en la entrevista reveló el inicio de las instalaciones “Canelo Energy” la cual tiene más de 100 sucursales en todo el territorio mexicano que le ayudará a mover su dinero para obtener grandes ganancias.

Con esto el boxeador espera superar los más de 5 millones de dólares cada tres meses. Esto también incluye las ganancias de su otro negocio de bienes raíces.

Con esos dos negocios ha sabido mover su dinero y generar una suma millonaria la cual se refleja en sus cuentas bancarias.

OTROS NEGOCIOS

También se debe mencionar que el deportista cuenta con empresas que generan o entrenan a nuevos boxeadores, mediante “Canelo Promotions”. Además, está su tienda online que también le ayuda a generar dinero, pese a que esto no tiene comparación con los rubros de hidrocarburos y bienes raíces.