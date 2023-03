En los últimos años, Cara Delevingne se ha convertido en una de las principales figuras del entretenimiento británico, protagonizando su primera serie documental sobre la sexualidad y convirtiéndose en unas de las artistas británicos con mayor fortuna antes de los 30 años.

Sin embargo, pese a su talento y gran popularidad, la celeb de Estados Unidos y Reino Unido ha estado en el ojo de la tormenta debido a la difusión de imágenes en las que se le ve portando una pipa y bajo la aparente influencia de las drogas, mostrándose desaliñada y realizando movimientos sin sentido. Casi al mismo tiempo, la actriz Margot Robbie fue captada abandonando su casa en medio de lágrimas.

Si bien evitó pronunciarse sobre las imágenes, recientemente la británica de 30 años rompió su silencio y reveló no solo su lucha contra las adicciones, sino también los momentos complicados que ha vivido a causa de esto.

Cara Delevingne causó preocupación por su estado (Foto: Lilian Chan / Instagram)

LAS ADICCIONES DE CARA DELEVINGNE

En conversación con la revista Vogue, la artista reveló que la difusión de las imágenes fue un duro golpe para ella, pero a la vez el que necesitaba para emprender una lucha contra sus adicciones, las cuales veía como un escape para sus problemas.

El inicio de sus problemas con el alcohol y drogas

De acuerdo con la británica, que saltó a la fama a los 18 años como rostro de Burberry, sus problemas iniciaron cuando tenía solo 7 años en una reunión en la que bebió sin supervisión.

“Me desperté en casa de mi abuela, en mi habitación y con resaca, con un vestido de dama de honor. Había ido por ahí terminando copas de champán”, indicó.

Esto no sería todo, pues años después, y debido a su fragilidad emocional, serían los medicamentos los que empeorarían su estado, pues le diagnosticaría dispraxia, un trastorno a la coordinación, por lo que le recetaría somníferos.

“Ese fue el comienzo de mis problemas de salud mental y de las autolesiones involuntarias”, añadió, para luego indicar que a los 15 años atravesó un tratamiento de antidepresivos que le “salvaron la vida”.

“No había descubierto el puto agujero que tenía dentro, el verdadero torbellino interior, y sigo pensando que hay una parte del diagnóstico y de etiquetar a la gente que es perjudicial. Muchas veces me animaron a tomar esto o aquello”, comentó.

Cara Delevingne, en una escena de “Planeta Sexo”. Foto: Star+

Las adicciones en su familia

En alguna oportunidad, la británica acusó que la adicción de su madre a la heroína la empujó a otras dependencias, pues le resultaba estresante la situación.

“Todo el mundo tiene algo malo con su familia. Siento que mi vida fue muy estresante, porque había bastante caos, sin estar segura de si la gente estaba bien o no”, añadió.

Pandora, como se llamaba la madre de la modelo, era adicta y aunque intentó huir de este destino, terminaría recurriendo a este. “La forma en que la adicción me quitó a mi madre fue brutal, y también fue brutal para ella”, explicó.

“Fue entonces que comencé a beber y salir de fiesta. Tenía esta necesidad de escapar y cambiar mi realidad, cuando me asaltaron dos grandes preguntas: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién estoy tratando de ser?”, añadió.

Cara Delevingne es una de las famosas que está en el Top 10 de ricos británicos (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

La lucha contra las adicciones en la actualidad

Si bien admitió no estar del todo recuperada, pues es un riesgo constante la necesidad de evadir la realidad, Cara indicó que lleva más de cuatro meses sobria e intentará mantenerse en este camino.

“Sentí que no tenía ningún propósito. Simplemente no valía nada sin trabajo y eso daba miedo. En lugar de tomarme el tiempo para realmente aprender algo nuevo o hacer algo nuevo, me envolví mucho en la miseria. Fue un momento realmente triste”, subrayó.

En su momento más bajo, confiesa, llegó a golpearse la cabeza contra un árbol en repetidas ocasiones para conseguir caer inconsciente y perder la noción de realidad.

“Me puse en peligro en esos momentos porque no me importaba mi vida”, destacó la modelo, que pese a sus confesiones, no detalló cuáles eran las sustancias que la llevaron a su terrible situación.

Según comentó, en la vida ha luchado contra varios momentos de depresión que empeoraron su estado, entre los que destaca su ruptura y alejamiento de Ashley Benson, quien fue su novia por dos años y significó un gran apoyo durante su carrera.