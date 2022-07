Recientemente, se estrenó la segunda temporada de “Only Murders in the Building”, en donde Selena Gomez y Cara Delevingne interpretan a una pareja. Aun así, el apasionado beso que involucra a la exnovia de Justin Bieber y The Weekend, causó revuelo en Internet.

Selena Gomez inició su carrera desde muy pequeña con apariciones en el programa de “Barney y sus amigos”. Posteriormente, su fama se incrementó al participar de la serie de televisión de Disney Channel, “Los hechiceros de Waverly Place” y en diversas películas. Además, fue la productora ejecutiva de “13 Reasons Why”.

Por su parte, Cara Delevigne es una conocida modelo que fue parte de los ángeles de “Victoria’s Secret”. Después de un tiempo, decidió incursionar en la actuación y formó parte de producciones como “Paper Towns”, la adaptación del libro de John Green, y “Suicide Squad”.

Desde hace más de 14 años, las actrices han mantenido una linda amistad. Hace poco, incluso se realizaron un tatuaje a juego para conmemorar el vínculo que las une. Por ello, la escena que tuvieron que grabar para la serie de Hulu, fue un gran reto para ambas.

EL BESO ENTRE SELENA GOMEZ Y CARA DELEVIGNE EN “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

La modelo británica, Cara Delevigne, se integró a la segunda temporada de “Only Murders in the Building” como la nueva vecina Alice, una conocedora del arte que inicia una relación sentimental con el personaje de Selena Gomez, Mabel Mora.

Durante el segundo episodio, como es normal en una pareja, se dieron un apasionado beso. Debido a la pública amistad de las actrices, esto causó gran revuelo en redes.

Selena Gomez y Cara Delevingne tuvieron una escena en "Only Murders in the Building" donde se besaron (Foto: 20th Television)

“No se sintió que estuvieramos trabajando, fue muy divertido. Nos conocemos desde los 15 años, así que, fue (espectacular). Tuvimos grandes momentos y se sintió supernatural, ella lo hizo fantástico”, aseguró Selena Gomez a Entertainment Weekly Canadá.

Para intensificar la intensidad de la escena, de fondo sonaba la canción “You should see me in a crown” de Billie Eilish. El beso fue iniciado por Mabel, luego de que ella asegurara que se “sentía mejor”.

OTROS BESOS DE CARA DELEVIGNE QUE SE HAN VUELTO VIRALES

No es la primera vez que la modelo de 29 años causa controversia en las redes debido a las personas a las que besa. En la vida real, Cara es abiertamente bisexual y, recientemente, se divulgaron unos videos de seguridad en donde sería la protagonista de un íntimo momento junto a Amber Heard, la exesposa de Johnny Depp que recientemente perdió el juicio por difamación.

Anteriormente, Cara Delevigne mantuvo una relación con la actriz de “Pretty Little Liars”, Ashely Benson.

¿DÓNDE SE PUEDE VER “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

La serie es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, interpretando a tres desconocidos, quienes comparten una obsesión con el género “true crime” y de repente se encuentran envuelto en uno de ellos.

Aunque la serie originalmente es de “Hulu”, “Only Murders in the Building” está disponible en la plataforma de “Star+” para el público de Latinoamérica.

TRAILER DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”