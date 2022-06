“Only Murders in the Building” o “Solo asesinatos en el edificio”, en su traducción al español, llega con su segunda temporada este marte 28 de junio; esta vez, a través de Star Plus, luego del éxito que significó su primera parte transmitida en Hulu.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la serie, “Tras la impactante muerte del presidente de la junta de Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se apresuran a desenmascarar a su asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, ahora son sujetos de un podcast de la competencia, y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que cometieron un asesinato”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”?

En esta parte dos, un nuevo misterio surge en Arconia y, a pesar de haber sido vinculados con el crimen de la primera tanda, los podcasters e investigadores aficionados, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) tendrán que volver a unir sus ingenios para resolver el caso. Pero, ¿quiénes son las estrellas que serán parte de segunda temporada? Echemos un vistazo.

"Only Murders in the Building" estrenará sus primeros episodios en Star+ el 28 de junio (Foto: Hulu)

1. Steve Martin como Charles-Haden Savage

Steve Martin repite su papel de Charles-Haden Savage, un actor semi-retirado que dirigió la serie de televisión ficticia “Brazzos” de la década de 1990 y vive en Arconia, donde tuvo lugar el asesinato.

Martin no es ajeno a las pantallas con una carrera de los años 60 en el cine y la televisión, que incluye las películas El padre de la novia, Tres amigos, Roxanne, Bowfinger y La pantera rosa. Además, el actor ha sido nominado para una gran cantidad de premios, incluidos los Emmy y los Globos de Oro. Recibió un Premio de la Academia honorífico en 2014.

Steve Martin como Charles-Haden Savage en “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu)

2. Martin Short como Oliver Putnam

Martin Short también regresa como el director de Broadway con dificultades financieras, Oliver Putnam, a quien se le ocurre la idea del podcast sobre crímenes reales y también vive en Arconia.

Short es conocido por muchas películas a lo largo de los años, incluida la icónica serie de ciencia ficción “Innerspace”, “Mars Attacks!”, “The Santa Clause 3: The Escape Clause” y “Jungle 2 Jungle”, entre otras. Durante su carrera, que abarca cuatro décadas, el actor es dueño de un premio Tony y dos premios Emmy.

Martin Short como Oliver Putnam en “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu)

3. Selena Gomez como Mabel Mora

Completando el elenco está Selena Gomez como Mabel Mora, quien está renovando su apartamento en Arconia para su tía, amiga de la víctima del asesinato.

La ex estrella de Disney Gomez es una sensación de actuación, producción y canto después de comenzar su carrera como actriz infantil en “Barney & Friends”. Luego protagonizó el programa de televisión “Wizards of Waverly Place” y las películas “Another Cinderella Story”, “Princess Protection Program”, “Getaway”, entre otros. Fue ejecutiva de “13 Reasons Why” y también es productora de “Only Murders in the Building”.

Selena Gomez como Mabel Mora en “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu)

4. Vanessa Aspillaga como Ursula

La actriz Vanessa Aspillaga también regresa a la segunda temporada de “Only Murders in the Building” como Ursula, la administradora del edificio Arconia.

Aspillaga ha aparecido en “Morning Glory”, “Love & Other Drugs” y “Hustlers”, entre otros proyectos.

Vanessa Aspillaga como Ursula en “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu)

5. Cara Delevingne como Alice

Cara Delevingne es una de las caras nuevas de la serie. En la segunda temporada, la también modelo se une como Alice, el interés amoroso de Mabel.

Los créditos de actuación anteriores de la actriz se incluyen: “Suicide Squad”, “Paper Towns”, “Anna Karenina”, “Carnival Row” y “Valerian and the City of a Thousand Planets”.

Cara Delevingne como Alice en “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu)

6. Nathan Lane como Teddy Dimas

Nathan Lane regresará como Teddy Dimas, propietario de una cadena de delicatessen que acepta patrocinar el podcast.

El actor y escritor ha estado en el mundo del espectáculo desde la década de 1980 y es conocido por WPresent Laughter”, “Guys and Dolls” y “The Odd Couple”, donde tuvo destacadas actuaciones. También es conocido por su trabajo en la pantalla, que incluye una nueva versión de “The Producers”, “Mousehunt”, “The Birdcage” y su interpretación de Timón en “The Lion King”.

Nathan Lane como Teddy Dimas en “Only Murders in the Building” (Foto: Hulu)

7. Otros nombres en los créditos

Cabe mencionar que, en la temporada de estreno, “Solo asesinatos en el edificio” ha visto algunos rostros famosos unirse al elenco, incluidos Tina Fey, Sting y Jimmy Fallon. Es probable que la segunda temporada vea algunos nombres más importantes con Shirley MacLaine y Amy Schumer ya confirmadas como protagonistas.