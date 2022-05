A sus 38 años, Andrew Garfield ha conseguido trazar una trayectoria llena de películas de diversas temáticas. Las más famosas han sido, por supuesto, las que ha protagonizado como “Spider-Man” o la reciente “Tik, Tick... Boom!”. El actor estadounidense ha demostrado que tiene la versatilidad para plantarse frente a las cámaras y hacer desde un Peter Parker hasta un Jon Larson.

El intérprete, que también tiene la nacionalidad británica, antes de protagonizar “The Amazing Spider-Man” y “Spider-Man: No Way Home”, ya se había ganado un nombre por los trabajos que había hecho en el teatro, el cine y la televisión desde 2004. La fama lo alcanzó cuando ya tenía una experiencia variada en la industria.

Uno de sus papeles que sus seguidores recuerdan es el de Tommy D. en la película “Nunca me abandones” (2010), donde compartió los protagónicos con Carey Mulligan, Keira Knightley, bajo la dirección de Mark Romanek.

Garfield formó parte de la cinta porque le gustó el abordaje de la historia sobre el futuro y la ciencia. El filme estuvo basado en la novela homónima del nobel de literatura Kazuo Ishiguro. Conoce aquí más de la cinta que ahora se convertirá en una serie de televisión.

Andrew Garfield como Tommy en "Never Let Me Go" (Foto: DNA Films)

¿DE QUÉ TRATA “NUNCA ME ABANDONES”?

En “Nunca me abandones”, Tommy, Kathy y Ruth son tres amigos que han compartido gran parte de su vida en Hailsham, una escuela que parece perfecta. Desde pequeños, son educados y alimentados con los más altos niveles de calidad. El orden y el excesivo cuidado los convierten en los mejores recipientes de los órganos que deberán donar cuando sean mayores para la gente que necesita trasplantes.

Así es el futuro distópico que se plantea en la película, tan terrorífico como crían niños clonados que morirán para que otros sobrevivan. Desde la mirada de la ciencia y el “progreso”, se trataría de un futuro mirífico porque los ciudadanos de esa Inglaterra extraña pueden vivir más de cien años gracias a las donaciones.

Los tres protagonistas de “Never Let Me Go”, sin embargo, empiezan a hacerse preguntas, a cuestionar la realidad establecida para ellos, a pesar de que la educación que han recibido los obliga a no rechazar el tránsito de morir de a pocos con cada donación. Y lo hacen a través del amor y las traiciones, la música y los sueños.

Son los sentimientos de los que supuestamente no tienen alma, el argumento político para que el mundo no sienta empatía por estas personas que lloran, disfrutan y generan lazos con los demás. “Nunca me abandones” genera esos cuestionamientos sobre la ética de la ciencia, de la concepción de la humanidad y de la belleza de la mortalidad.

Una escena de los protagonistas cuando eran niños (Foto: DNA Films)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORS Y PERSONAJES DE “NUNCA ME ABANDONES”?

Andrew Garfield como Tommy (joven)

Carey Mulligan como Kathy (joven)

Isabel Meikle-Small como Kathy (niña)

Keira Knightley como Ruth (joven)

Ella Purnell como Ruth (niña)

Charlie Rowe como Tommy (niño)

Andrea Riseborough como Chrissie

Domhnall Gleeson como Rodney

Sally Hawkins como Miss Lucy

Charlotte Rampling como Miss Emily

Nathalie Richard como Madame

Tommy, Kathy y Ruth cuando ya están jóvenes en la cinta (Foto: DNA Films)

¿CÓMO VER “NUNCA ME ABANDONES”?

La película “Nunca me abandones” (“Never Let Me Go” en inglés) se encuentra disponible en Star Plus. Además, ya se viene trabajando en la serie basada en la película y la novela de Kazuo Ishiguro, la que también estaría disponible en la mencionada plataforma de streaming.