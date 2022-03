CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el último episodio de la primera temporada de “How I Met Your Father” (“Cómo conocí a tu padre” en español), serie de Hulu protagonizada por Hillary Duff, Sophie recibe consejos románticos de alguien que ha pasado por todo. Mientras que, Valentina y Charlie se enfrentan a una dura encrucijada.

Después de explicar que no llegó a tiempo a su cita y asegurar que vio a su exnovia Meredith solo para rechazar una gira de conciertos, Jesse consigue el perdón de Sophie. En tanto, Becky descubre la aventura del Capitán y decide divorciarse de él, además, incauta y hunde sus preciados barcos.

Mientras Sid y Hannah, preocupados por el aumento del costo de una boda, deciden casarse de inmediato, Charlie y Valentina terminan su relación porque ella quiere tener hijos y él no, pero ¿realmente es el final?

Sophie esperando a Jesse en el penúltimo episodio de la primera temporada de "How I Met Your Father" (Foto: Hulu)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HOW I MET YOUR FATHER”?

Luego de pasar la noche con Jesse, Sophie se asusta al escuchar que su pareja dice “Te amo, Sophie” mientras duerme. Su preocupación se acrecienta cuando se entera que Jesse rechazó la invitación de Meredith para ir de gira, así que se marcha.

Antes de irse, Sophie entra al famoso bar de “How I Met Your Mother”, MacLaren, donde se encuentra con Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), quien le invita un trago a su fan y le da un valioso consejo: “No pierdas el tiempo teniendo miedo”.

“El miedo puede hacer que huyas de cosas que podrían ser buenas, ¡incluso geniales! Cosas que se supone que son parte de tu historia... He estado casada, he sido soltera, he sido todo lo demás, y las únicas decisiones que lamento haber tomado son las que tomé por miedo”, asegura Robin.

Tras escuchar esas palabras, Sophie regresa con Jesse, pero ya es demasiado tarde, él está besando a Meredith. Una vez más va al bar de abajo y habla con Robin, quien le dice que ese no era el punto. Puede que no esté con Jesse, pero logró superar su miedo.

La venganza de Becky también afectó el barco donde trabajaba el biólogo marino Ian, la cita de Tinder de Sophie del primer episodio, así que la primera temporada de “How I Met Your Father” terminó con Ian regresando a Nueva York, justo a tiempo para reunirse con Sophie en la exhibición de Naomi Reisberg.

Sophie y Robin hablando en el bar MacLaren al final de la primera temporada de "How I Met Your Father" (Foto: Hulu)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HOW I MET YOUR FATHER”?

En una entrevista con TVLine, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, los creadores de “How I Met Your Father”, hablaron de lo que significa el final de la primera entrega. Sobre el desenlace de Sophie y Jesse, Aptaker dijo: “Todavía tienen mucho trabajo por hacer en sí mismos. Cuando se conocieron, estaban en lugares realmente complicados, y aunque esto son 9-10 episodios más adelante, Jesse todavía está muy enojado por lo que sucedió con Meredith. Está tan desconcertado por su reaparición, y ahora ella ha escrito una canción, si no un álbum completo sobre su relación, por lo que todavía está en un lugar realmente complicado. Y luego estamos viendo con Sophie que todavía es alguien que está bastante nerviosa e insegura de sí misma en una relación, por lo que tal vez no estén listos para intentarlo”.

“Una de las cosas mientras hablábamos sobre este final que surgió en la sala de escritores fue esta idea de autosabotaje y esta idea de interponerse en su propio camino, esta noción en la que puede estar buscando, buscando, buscando a su persona. y luego se te presentan, te dan todo lo que pensabas que querías, y te asustas por completo. Esto fue algo que un grupo de personas en la sala había experimentado, y pensamos que sería muy interesante jugar con Sophie, lo que no quiere decir que Jesse sea necesariamente su persona, pero definitivamente era quien ella pensaba que debería ser para el final de esta temporada, y cuando se dio cuenta de que lo había hecho explotar, ya era demasiado tarde”, agregó Berger.

Respecto a la separación de Val y Charlie, Aptaker indicó: “Mucha gente no quiere tener hijos cuando tienen cierta edad y luego cambian de opinión. Mucha gente no quiere tener hijos y accidentalmente los tiene. Hay muchos caminos diferentes que las personas toman hacia la paternidad, y solo porque en un momento dado digas que no los quieres no significa que no estén en las cartas”.