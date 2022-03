La primera temporada de “How I Met Your Father” (“Cómo conocí a tu padre” en español), serie de Hulu protagonizada por Hillary Duff, terminó el 15 de marzo de 2022 en Estados Unidos, pero los fanáticos del spin-off de “How I Met Your Mother” ya preguntan por una segunda entrega.

En España y Latinoamérica, la ficción creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger está disponible en Star Plus, pero con algunas semanas de retraso, es decir, aún no se estrena el episodio final.

“How I Met Your Father” se ambienta en un futuro cercano, donde Sophie (Kim Cattrall) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos traslada al año 2021 donde Sophie (Hilary Duff) y su grupo muy unido de amigos, Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma), están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Kim Catrall interpreta a la Sophie adulta en "How I Met Your Father"(Foto: Hulu)

“HOW I MET YOUR FATHER”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

La respuesta corta es sí. El 15 de febrero de 2022, Hulu anunció una segunda temporada de la secuela independiente de la serie de CBS que tendrá con 20 capítulos, el doble que la primera entrega, según informó Deadline.

“La visión inspirada de Isaac y Elizabeth para ‘How I Met Your Father’ ha demostrado ser una verdadera cita para ver que los fanáticos no pueden tener suficiente semana tras semana. Las vidas de estos personajes, tal como las retrata el elenco inmensamente talentoso encabezado por Hilary Duff, recién comienzan a desarrollarse y estamos encantados de traer más del viaje de este grupo a nuestros espectadores con una segunda temporada de gran tamaño”, dijo Jordan Helman, jefe de contenido guionado de Hulu Originals.

En el último episodio, Sophie recibe consejos románticos de Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), ¿significa que en la próxima temporada aparecerán otros personajes de la ficción original?

Por lo pronto, una entrevista con TVLine, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, los creadores de “How I Met Your Father”, hablaron de lo que significa el final de la primera entrega. Sobre el desenlace de Sophie y Jesse, Aptaker dijo: “Todavía tienen mucho trabajo por hacer en sí mismos. Cuando se conocieron, estaban en lugares realmente complicados, y aunque esto son 9-10 episodios más adelante, Jesse todavía está muy enojado por lo que sucedió con Meredith. Está tan desconcertado por su reaparición, y ahora ella ha escrito una canción, si no un álbum completo sobre su relación, por lo que todavía está en un lugar realmente complicado. Y luego estamos viendo con Sophie que todavía es alguien que está bastante nerviosa e insegura de sí misma en una relación, por lo que tal vez no estén listos para intentarlo”.

¿Qué pasará con Sophie en la segunda temporada de "How I Met Your Father"? (Foto: Hulu)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “HOW I MET YOUR FATHER”?

La segunda temporada de “How I Met Your Father” aún no tiene fecha de estreno en Hulu, pero lo más probable es que llegue a la plataforma streaming en algún momento del 2023 y posteriormente a Star Plus.