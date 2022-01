¿Cuándo se estrena “How I Met Your Father”? El spin-off de la icónica serie “How I Met Your Mother” (“Cómo conocí a tu madre”) debutrá en Hulu y los seguidores de la recordada historia se han preguntado todo sobre lo que traerá la ficción, pero sobre todo la fecha de su lanzamiento y la forma en que se podrá ver en Estados Unidos, España y América Latina. La nueva entrega será protagonizada por Hillary Duff, como Sophie, quien narra la historia su hijo desde el futuro, como lo hizo Ted Mosby (Josh Radnor y Bob Saget) en su momento.

La historia contada por la Sophie mayor caerá en la interpretación de Kim Cattrall, como lo hizo Saget en la producción original. El elenco, además, será conformado por Francia Raisa (Valentina), Suraj Sharma (Sid), Tien Tran (Ellen), Chris Lowell (Jesse) y Tom Ainsley (Charlie).

Además, la apuesta televisiva tendrá diez capítulos durante la primera temporada y serán dirigidos por Pamela Fryman, una de las directoras principales de “Cómo conocí a tu madre”.

El guion, por su parte, recaerá en las manos de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes han trabajado en “Love, Victor” y “This is Us”. El desarrollo de la serie será igual que la primera y se enfocará en el amor en los tiempos de las redes sociales.

La foto oficial de "How I Met Your Father" en el puente Brooklyn, una alusión directa a "How I Met Your Mother". (Foto: Hulu)

¿CUÁNDO Y CÓMO SE PODRÁ VER “HOW I MET YOUR FATHER”?

How I Met Your Father en Estados Unidos

“How I Met Your Father” se estrenará por Hulu el martes 18 de enero en Estados Unidos. Para suscribirse a dicha plataforma de streaming, se debe ingresar a este enlace. Dentro de la página, se puede elegir la opción más popular que tiene un precio mensual a un precio de 6,99 dólares. Luego, se ingresan los datos solicitados y ya se puede acceder a series, películas, entre otras producciones como el spin-off de “How I Met Your Father”.

El elenco durante el rodaje en agosto de 2021, en Los Ángeles. (Foto: Hilary Duff / Instagram)

“How I Met Your Father” en España

Mientras que, en España, todavía no hay fecha de estreno de “How I Met Your Father”. Se espera que, en las próximas semanas, se indique cuándo llegará a dicho país. Tampoco se conoce oficialmente en qué plataforma se podrá ver la nueva serie, aunque no se descarta que sea a través de Disney Plus.

“How I Met Your Father en América Latina

De igual manera, en América Latina todavía no se ha lanzado una fecha de estreno en los canales oficiales y se ha especulado de que “How I Met Your Father” se vería a través de Star+, una de las recientes plataformas de streaming que han aparecido en 2021.

¿DE QUÉ TRATA “HOW I MET YOUR FATHER”?

“How I Met Your Father” está ambientada en un futuro cercano, donde Sophie, el personaje de Duff, le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. La sitcom entonces se traslada al año 2021, cuando Sophie y sus mejores amigos -Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid- intentan descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en una época de apps de citas y de opciones ilimitadas.

¿REAPARECERÁ ALGÚN PERSONAJE DE “HOW I MET YOUR MOTHER”?

Hasta el momento, parece que ningún personaje de la serie original -Ted Mosby, Robin Scherbatsky, Marshall Eriksen, Lily Aldrin y Barney Stinson- será parte de “How I Met Your Father”, aunque más de un fan ha teorizado que el ‘padre’ podría ser Barney. Sin embargo, el personaje de Neil Patrick Harris tiene una hija llamada Ellie, no un hijo.