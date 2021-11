¿También será legendario? Casi 20 años después del estreno de “How I Met Your Mother”, ahora es el turno de “How I Met Your Father”.

Anunciada como un spin-off de la sitcom emitida entre los años 2005 y 2014, aunque más cercana a un reboot, “How I Met Your Father” es una comedia que parte de una premisa parecida a la de la serie original, aunque con otros protagonistas y circunstancias para su relato.

De 10 capítulos y creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, ambos productores de “This Is Us”, “How I Met Your Father” será estrenada a principios del año 2022, por Hulu en Estados Unidos, con Hilary Duff (”Lizzie McGuire”) en el papel principal.

Las grabaciones de la serie comenzaron el 31 de agosto de 2021, con Pamela Fryman, directora de la mayoría de capítulos de “How I Met Your Mother”, a la cabeza. Carter Bays y Craig Thomas, creadores de la serie original, son productores ejecutivos del show.

Esta es la primera foto oficial de "How I Met Your Father", con el elenco en el mismo puente de Brooklyn (Foto: Hulu)

¿DE QUÉ TRATA “HOW I MET YOUR FATHER”?

“How I Met Your Father” está ambientada en un futuro cercano, donde Sophie, el personaje de Duff, le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. La sitcom entonces se traslada al año 2021, cuando Sophie y sus mejores amigos -Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid- intentan descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en una época de apps de citas y de opciones ilimitadas.

Hilary Duff compartió esta imagen a principios de septiembre, cuando ya estaba inmersa en el papel de Sophie. ¿Dónde está? Al menos no parece MacLaren's (Foto: Hilary Duff / Instagram)

¿QUIÉN ES LA NARRADORA DE “HOW I MET YOUR FATHER”?

Mientras que Bob Saget asumió el rol del narrador en “How I Met Your Mother”, el trabajo ha recaído esta vez en Kim Cattrall, de “Sex and the City”. La actriz será la versión adulta de Sophie.

TRÁILER DE “HOW I MET YOUR FATHER”

“How I Met Your Father” aún no tiene un tráiler oficial. Hulu solo ha compartido esta grabación para anunciar la fecha de estreno.

ACTORES Y PERSONAJES DE “HOW I MET YOUR FATHER”

Hilary Duff - Sophie

Chris Lowell - Jesse

Francia Raisa - Valentina

Tom Ainsley - Charlie

Tien Tran - Ellen

Suraj Sharma - Sid

Kim Cattrall - Sophie del futuro

Daniel Augustin - Ian

Josh Peck - Drew

Ashley Reyes - Hannah

Josh Peck también es parte de la serie, en el rol de Drew, un subdirector de escuela (Foto: Hilary Duff / Instagram)

¿REAPARECERÁ ALGÚN PERSONAJE DE “HOW I MET YOUR MOTHER”?

Hasta el momento, parece que ningún personaje de la serie original -Ted Mosby, Robin Scherbatsky, Marshall Eriksen, Lily Aldrin y Barney Stinson- será parte de “How I Met Your Father”, aunque más de un fan ha teorizado que el ‘padre’ podría ser Barney. Sin embargo, el personaje de Neil Patrick Harris tiene una hija llamada Ellie, no un hijo.

FECHA DE ESTRENO DE “HOW I MET YOUR FATHER”

De 10 capítulos, “How I Met Your Father” será estrenada el martes 18 de enero de 2022 por Hulu. Ese día, la plataforma de streaming habilitará los dos primeros episodios para Estados Unidos. El resto será lanzado semanalmente.

El programa aún no tiene fecha de estreno para el resto del mundo.