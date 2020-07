“How I Met Your Mother” sigue siendo una de las series más exitosas de los últimos años, e incluso hasta hoy muchos fans vuelven a ver la serie de la CBS. El primer capítulo se estrenó el 19 de setiembre de 2005 y el ultimo se emitió el 31 de marzo de 2014, con un total de 9 temporadas y 208 episodios, contando la historia de cómo el personaje principal de la serie conoció a la madre de sus hijos.

Lo que inicialmente suena como un premisa simple para una serie tan larga, en realidad se convirtió en uno de los programas más recordados por los televidentes, ya que no se trataba de una simple historia de Ted y Tracy, la madre de sus hijos, sino de cómo él vivió cientos de aventuras con sus amigos y en más de una ocasión muchos pensaron que otras mujeres serían la esposa de Ted.

Una de las teorías más populares era que Ted se quedaría con Robin, su alma gemela que en más de una ocasión la serie puntualizó, pero al final no fue así. De hecho, en el último episodio original de la serie sí los juntaron, pero a la vez “mataron” a Tracy para que eso suceda, algo que no le agradó a los fans clamando que fue un poco forzado ese final.

Sin embargo, y a pesar de todas las quejas, muchos de los televidentes que vieron la serie de principio a fin han vuelto a recordar algún episodio para descubrir algunos datos curiosos que muchos no se dieron cuenta la primera vez que vieron “How I Met Your Mother”. Por eso, aquí haremos un recuento de 10 datos que posiblemente no sabías del programa de la CBS.

1. Algunos esposos y esposas reales de los actores participaron en “How I Met Your Mother”

Algunos esposos y esposas reales de los actores participaron en “How I Met Your Mother” (Foto: CBS)

El esposo de Neil Patrick Harris, David Burtka, interpretó al Scooter, el novio de la escuela secundaria de Lily. El co-presentador de Robin, Sandy Rivers, fue interpretado por el esposo de Alyson Hannigan, Alexis Denisof. El esposo de Cobie Smulders, Taran Killam, interpretó a Gary Blauman.

2. El Pub de McLaren fue una dedicación al asistente de creadores

El Pub de McLaren fue una dedicación al asistente de creadores (Foto: CBS)

El cocreador Carter Vays le dijo a TV Squad que fue su asistente Carl McLaren quien inspiró el nombre del bar. En el programa, el bar se llama McLaren’s y el barman se llama Carl.

3. Los actores se quedaron con algunos objetos de “How I Met Your Mother”

Los actores se quedaron con algunos objetos de “How I Met Your Mother” (Foto: CBS)

Después de que el programa terminó, Josh Radnor mantuvo la trompa azul y Neil Patrick Harris mantuvo el stand de McLarens y el Playbook. Los paraguas amarillos fueron guardados por los dos creadores Bays y Thomas, y la directora de la serie Pamela Fryman.

4. ¿Lily y Robin estuvieron embarazadas?

Tanto Alyson Hannigan como Cobie Smulders estaban embarazadas durante la cuarta temporada del programa, pero ninguno de sus personajes estaba en ese estado. Los escritores tuvieron que ocultar estratégicamente sus vientres durante la mayor parte de la temporada. Sin embargo, se demostró que el embarazo de Alyson tuvo un efecto cómico después de que se demostró que su personaje participaba en un concurso de comer perros calientes.

5. Neil Patrick Harris quería que Barney y Robin terminaran juntos

"Neil Patrick Harris" quería que Barney y Robin quedaran juntos (Foto: CBS)

Neil estaba esperando que algo pasara entre Barney y Robin. Reveló en una entrevista que había comenzado a agregar momentos por su cuenta, incluso cuando su historia romántica no estaba completamente grabada. Comenzó a agregar pequeñas miradas y acciones que podrían ayudar a establecer una conexión entre Robin y Barney.

6. Ted, Marshall y Lily se basaron en personas reales

Ted, Marshall y Lily se basaron en personas reales en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

Los creadores Carter Bays y Craig Thomas modelaron sus personajes principales en su propia vida. Durante sus primeros días en Nueva York, Bays pasó mucho tiempo con Thomas y su novia (ahora esposa) Rebecca. Basaron a Ted, Marshall y Lily en personas que ellos mismos conocían, pero no se ha especificado quién es quién exactamente.

7. El spin-off de Greta Gerwig que nunca se vio en la TV

"How I Met Your Dad" y "How I Met Your Father" fueron spin-offs que no funcionaron (Foto: CBS)

Poco después de que “How I Met Your Mother”. terminó, “How I Met Your Dad”. estaba en proceso y el espectáculo tuvo a Greta Gerwig en el papel principal. El show fue archivado en 2014 en sí porque no convenció a los ejecutivos de la CBS. El piloto no emitido hizo que Greta interpretara a una mujer llamada Sally que se divorció recientemente.

8. Jim Parsons casi interpreta a Barney

Jim Parsons casi se convierte en Barney (Foto: Difusión)

Antes de que Neil Patrick Harris obtuviera el papel, Jim Parsons, popular por su papel de Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory”, audicionó para el papel de Barney. Parsons reveló esto en “Live with Kelly” donde dijo: “Mira, todo salió bien. Neil es mejor para el papel, seamos honestos.“

9. La escena final de los hijos se filmó en la temporada 2

La escena final de los hijos se filmó en la temporada 2 (Foto: CBS)

En el final, Ted tiene una conversación con sus hijos donde básicamente le dicen que vaya y esté con Robin. Cuando se filmó la escena, el programa estaba en su segunda temporada, pero los creadores sintieron que esto era lo correcto, ya que los niños habrían crecido para cuando el programa realmente terminara. David Henrie y Lyndsy Fonseca, que interpretaron a los niños, tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad después de filmar la escena.

10. El Ted del futuro no es el mismo que el Ted del presente

Hubo 2 Ted Mosby en la serie (Foto: CBS)

Mientras Josh Radnor interpreta el papel de Ted Mosby en el programa, la voz que narra el programa es de Bob Saget. Técnicamente, ambos interpretan a Ted Mosby en Cómo conocí a vuestra madre.

VIDEO RECOMENDADO

”How I Met Your Dad”, el spin-off cancelado de la CBS que no vio la luz y fue abandonado

"How I Met Your Dad", el spin-off cancelado de la CBS que no vio la luz y fue abandonado